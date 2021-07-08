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في ذكرى عيد ميلادها.. نور توجه رسالة إلى والدتها رضا

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في ذكرى عيد ميلادها.. نور عمرو دياب توجه رسالة إلى والدتها شيرين رضا في ذكرى عيد ميلادها.. نور توجه رسالة إلى والدتها رضا

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عايدت نور، ابنة الفنانان وشيرين رضا، والدتها بمناسبة يوم ميلادها وتشارك بلقطة مُصورة لـ«رضا».

وقالت نور عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «كل سنة وإنتي طيبة يا أجمل ماما على الإطلاق، أنتِ جميلة وموهوبة وذكية وحكيمة كما أنك مُلهمة وكل ذلك هو جيد.. وأنت أفضل مثل أعلى لي أنا أحبك إلى النهاية».

لترد الفنانة عليها في المقابل: «شكرًا ابنتي الجميلة على الكلمات الرائعة تلك، أحبك أكثر وأكثر كل يوم».

وحلّت نور و«رضا»، خلال بث مُباشر معًا الأيام الماضية، وقالت خلال الشابة عن والدتها: «يا جماعة عايزه أقولكم أن علاقتي أنا وماما حلوة جدًا، ولو عملنا عرض مع بعض هيكون مسلي جدًا، لأننا لطفاء مع بعض».

حينها طالبت «رضا» الشابة بالتحدث باللغة العربية وأرجعت الفنانة السبب إلى أن مُتابعيها من العرب يرغبون في فهم كلماتها والتواصل معها.

وردت الشابة: «اعذروني على العربي بتاعي فهو ليس جيدًا.. أنا متعودة هنا أتكلم إنجليزي ومكسوفة»، وتجيبها الفنانة: «لأنك بقالك كتير عايشه هناك ومش عارفة تتكلمي عربي»، وبالفعل قرأت باللغة العربية الرسائل الموجهة لها من قبل العرب بمهارة وسهولة، ما أظهر للجميع إجادتها للتحدث والقراءة بلغتها الأم، لذا علق المُتابعون: «العربي بتاعك حلو».

المصرى اليوم

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