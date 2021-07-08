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مجلس الأهلي يصدر قرارات هامة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا برئاسة الخطيب

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مجلس الأهلي يصدر قرارات هامة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا برئاسة الخطيب مجلس الأهلي يصدر قرارات هامة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا برئاسة الخطيب

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مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عقد اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة خلال المرحلة القادمة.

وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:

- استعرض المجلس خطة العمل المقدمة من رؤساء مجالس إدارات شركات الأهلي لكل من: كرة القدم والمنشآت الرياضية والخدمات الرياضية، ووافق المجلس على رأس مال الشركات الثلاث المملوكة للنادي، وحصص المساهمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس هذه الشركات في هيئة الاستثمار وإصدار التراخيص الخاصة بها.

- الموافقة على شراء الأجهزة الطبية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

- اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي.

- اعتماد نظم السداد الخاصة لطلبات الاشتراكات الجماعية لعضويات النادي سواء العضوية العامة أو في فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس، وذلك للشركات والهيئات والمؤسسات والبنوك.

- اعتماد تشكيل الهيكل الإداري للصالات الجديدة المقرر افتتاحها في فرع الأهلي بالشيخ زايد.

- تكليف رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي، بتقديم كل سبل الدعم والمساندة لأبناء الأهلي المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

المصرى اليوم

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