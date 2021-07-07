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أمريكا تعلق على اتهامها بالتورط في اغتيال رئيس هايتي

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أمريكا تعلق على اتهامها بالتورط في اغتيال رئيس هايتي أمريكا تعلق على اتهامها بالتورط في اغتيال رئيس هايتي

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نفى نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، المزاعم التي تشير إلى تورط عملاء أمريكيين في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس، مشيرًا إلى أن هذه المزاعم لا صحة لها.

وأضاف المتحدث، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدين هذا العمل البشع، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لمساندة السلطات في هايتي في التحقيقات الخاصة باغتيال رئيس هايتي وهي تحقيقات ما زالت في مراحلها المبكرة وليست هناك إجابات واضحة حول من المسؤول عن ارتكاب الحادث.

ويذكر أن رئيس هايتي كان قد لقي مصرعه بعد إطلاق النار عليه صباح اليوم في مقر إقامته على مشارف مدينة بورت أوبرينس العاصمة، كما أصيبت زوجته بطلقات نارية في الحادث.

المصرى اليوم

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