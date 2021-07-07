جمعة عن تصريح مدرب المقاصة: أصحاب النوايا السيئة تلعب بالألفاظ

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علق وائل جمعة، نجم الأهلي السابق علاى تصريح محمد عبدالجليل، مدرب مصر المقاصة، والذي أشار خلاله بنصيحة لاعبي الفريق الفيومي بعدم التدخل بإيذاء خفاظاً على لاعبي الأهلي من الاصابات قبل النهائي الأفريقي.

وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية:«المعنى واضح ومفهوم للجميع ولكن لم يسلم عبدالجليل من أصحاب النوايا السيئة».

وأوضح:«الناس عارفة المعنى بس الناس سيئة النية بتلعب بالألفاظ، عشان لو خسر يقولوا ده حصل تواطؤ، ويعملوا ضغط على لاعيبة المقاصة عشان يكونوا متحفزين أكتر ضد الأهلي».