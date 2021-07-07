تامر أمين يسخر من مروان محسن

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سخر الإعلامي تامر أمين، من مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال تامر أمين خلال حواره مع الإعلامي مفيد فوزي في أحد البرامج التلفزيونية :«مروان محسن، هو أغنى مهاجم في مصر تضييعًا للفرص»، مضيفًا :«عمري ما انتقدت مروان محسن، على أنه لاعب سيئ، بالعكس هو لاعب مجتهد وموهوب، ولكنه حظه مع الأهلي وحش».

وأضاف: «مروان محسن، من الممكن لو انتقل إلى أي نادي آخر، (يكسر الدنيا)، لذلك طلبت منه الرحيل عن القلعة الحمراء، لأن حظه مش ماشي مع الفريق الأحمر».

يذكر أن مروان محسن أصبح لا يشارك بشكل أساسي مع الأهلي في الفترة الأخيرة، في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على محمد شريف.