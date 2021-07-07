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كريم عفيفي يتعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان «السخنة»

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كريم عفيفي يتعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان «السخنة» كريم عفيفي يتعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان «السخنة»

لاقتراحات اماكن الخروج

تعاقد الفنان كريم عفيفي على أحدث أفلامه بعنوان «السخنة» اسم مؤقت، مع عدد من النجوم بينهم الفنان محمد انور تأليف نادر نظير وإخراج هاني حمدى. ومن انتاج احمد السبكي.

ويجري حاليا فريق عمل الفيلم جلسات تحضيرية للفيلم الجديد، المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

على صعيد متصل، انتهى عفيفي منذ اسبوعين من تصوير فيلم المحكمة بطولة فتحي عبدالوهاب وغادة عادل ونجلاء بدر وصلاح عبدالله، وآخرين.

فيما يتبقي لكريم ٣ ايام وينتهى من تصوير فيلم تماسيح النيل، ايضا من المقرر أن يبدأ كريم الاسبوع المقبل تصوير فيلم اخر جديد بعنوان زومبي .

المصرى اليوم

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