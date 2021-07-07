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إصابة 3 في تصادم سيارة بموتوسيكل بكفر الشيخ

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إصابة 3 في تصادم سيارة بموتوسيكل بكفر الشيخ إصابة 3 في تصادم سيارة بموتوسيكل بكفر الشيخ

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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل على طريق قرية كفر دفرية_ القرضا، بمركز كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مركز شرطة كفر الشيخ بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل على طريق قرية كفر دفرية القرضا، بمركز كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفرالشيخ العام علاجهم.

وتبين إصابة كل من «ن. خ. ا.- 22 سنة، من القرضا»، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«م. ا. ع - 38 سنة- القرضا»، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«ع ا. خ. القرضا ،45 سنة»، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميع الحالات مستقرة، وتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى العام بكفر الشيخ.

المصرى اليوم

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