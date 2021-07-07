وزير الدفاع الإيطالي يكشف هدف بلاده من إرسال تعزيزات عسكرية إلى لبنان

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كشف وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، اليوم الأربعاء، هدف بلاده من إرسال تعزيزات عسكرية إلى لبنان.

جاء ذلك في تصريحات لجويريني، الأربعاء، خلال إحاطة برلمانية بشأن مشاركة إيطاليا في المهمات العسكرية الدولية، أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وقال الوزير لدى تعرضه لمهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل): «نحن بانتظار القرارات التي ستتخذ من قبل الأمم المتحدة»، كاشفا النقاب عن عرض روما وحدة بحرية لضمها إلى القوات البحرية التابعة للبعثة الأممية في لبنان.

في سياق متصل، شدد وزير الدفاع الإيطالي على أن لبنان ما زال يمر بواحدة من أعمق أزماته الاقتصادية والاجتماعية«، على خلفية الجمود السياسي والفشل في تشكيل حكومة منذ نحو العام.

واعتبر أن الجيش اللبناني بحاجة ماسة إلى دعم فوري وعاجل من قبل المجتمع الدولي.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأعنف في تاريخه، فقدت خلالها العملة المحلية 90 % من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.

وكشف تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من مليون لبناني بحاجة لدعم مستمر لتأمين احتياجاتهم الأساسية بما فيها الغذاء، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.