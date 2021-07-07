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أسامة ربيع: أبلغت الرئيس بنجاح مفاوضات إيفر جيفن السبت الماضي

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أسامة ربيع: أبلغت الرئيس السيسي بنجاح مفاوضات إيفر جيفن السبت الماضي أسامة ربيع: أبلغت الرئيس بنجاح مفاوضات إيفر جيفن السبت الماضي

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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه أبلغ الرئيس عبدالفتاح السبت الماضي بنجاح مفاوضات المتعلقة بقضية بالسفينة إيفرجيفن قبل التوقيع الأول على المفاوضات يوم الأحد، مشيرا إلى أن تم التنازل عن كل القضايا بشأن السفينة الجانحة للتسهيل لمغادرتها.

قال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إن المفاوضات استمرت لمدة ثلاثة أشهر وهي مدة ليست طويلة، مضيفا أن بعض القضايا تستمر سنوات دون تحقيق أي نجاح.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بعدم ضياع حقوق في قضية سفينة إيفرجيفن مع الحفاظ على الشركاء.

المصرى اليوم

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