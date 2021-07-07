معرض القاهرة للكتاب.. 50% خصم على مجموعة سلسلة رؤية للنشء

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حققت سلسلة رؤية للنشء التي تصدرها وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع وزارة الاوقاف ممثلا في الملجس الاعلى للشئون الإسلامية، اقبالا من الاطفال رواد الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حيث بلغ عدد المجموعات المباعة منها 300 مجموعة مكونة من 12 كتيب للأطفال والنشء صرح بذلك الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب واضاف أنه تشجيعا للاطفال والاسر على اقتناء المجموعة كاملة فقد تم زيادة الخصم المقدم على المجموعة كاملة ليكون 50 % و20% على أي كتاب منها.

تهدف السلسلة إلى تنمية مهارات النشء اللغوية والمعرفية والإبداعية من خلال تقديم زاد معرفي يسهم في بناء شخصيتهم وحمايتهم من الافكار الهدامة وتضم عدد من العناوين منها «شخصيات مصرية، بين الحقيقة والخيال، حكايات فردوس وسماحة، قرأت لك، رواية رحلة إلى مركز الارض، اغرب من الخيال، فكرة في كتاب، أحلم، مغامرات فلفلة، الحقيقة والخيال».

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان «في القراءة حياة» وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانةالدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.