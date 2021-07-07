رواتب تصل إلى 9000 جنيه .. وظائف خالية لجميع المؤهلات في القاهرة والمحافظات

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تواصل المصري اليوم تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات التي نشرت ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين لوزارة الشباب والرياضة، في القطاعين العام والخاص.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه:

1 - شركة جلاتو اون ويلز للمنتجات الغذائية تطلب للتعين:

- اشرز ومبيعات (عرض وبيع المنتج بالساحل الشمالي والسخنة)

بمرتب ٤٠٠٠ ج + البونص

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الشروط:

- مؤهل عالي خريج

- ذكور

- حد اقصى 28 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 4000 ج

- توفير سكن بالساحل أو السخنة

- بونص على الاداء والبيع

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للتقدم للوظيفة يرجى التسجيل على اللينك التالي: اضغط هنا وسوف يتم الاتصال بك

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2 - شركة جروب سب ( تيفال زهران ) شركة فرنسية عالمية للاجهزة المنزلية تطلب للتعيين:

- بروموتر (مبيعات داخل الفرع)

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مكان العمل: فرع الرحاب- فرع دمنهور- كفر الشيخ- دمياط

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الشروط:

- مؤهلات عليا وفوق متوسط

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 35 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 2000 + عمولة كبيرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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3 - شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعيين:

1- خدمة عملاء كول سنتر

2- دعم فني

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- خبرة أو معرفة فقط بال CCNA أو ال +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

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مكان العمل: المعادي – مدينة نصر – المهندسين – الدقي (القاهرة)

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شروط المشتركة:

- متخرجين مؤهل عالي فقط.

- السن ٣٢ حد اقصي.

- مستوى اللغه يبدأ من جيد

- ذكور وناث

- خبرة أو معرفة فقط بال CCNA أو ال +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

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الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: من 2400 إلى 4500 حسب اللغة

الدعم الفني: 4500 إلى 6000 حسب الخبرة واللغة

- يومين اجازة اسبوعيا متغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- ارباح سنوية وفرص للترقي

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للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا وسوف يتم الاتصال بك:

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4 - مدرسة هارفست لتعليم اللغات تطلب للتعين:

- مبيعات خارجية

بيع الدبلومات الخاصة ب هارفست للطلبة في الجامعات والإيفنتات

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مكان العمل: مدينة نصر – التجمع – المعادي – شبرا – الدقي – الهرم - زايد

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الشروط:

- مؤهل عالي خريجين (طلبة لوظيفة المبيعات)

- خبرة أو بدون

- ذكور وإناث

- حد أقصى للسن 27 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتبات من 2000 الى 2400 حسب الخبرة + كوميشين يومي وشهري + أداء

- 8 ساعات عمل

- مميزات أخرى

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للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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5 - وظائف_طلبة_خريجين

شركة توصيل تقارير طبية وعينات (أبلكيشين) يطلب للتعين:

- مندوب توصيل

(يشترط وجود موتوسيكل أو سيارة)

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مكان العمل الرئيسي: الشيخ زايد

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الشروط:

- مؤهل عالي أو متوسط أو طلبة

- يمتلك دراجة نارية أو سيارة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب الأساسي 3000 ج + 90 قرش على كل كيلو متر

- يوم إجازة

- العمل من 9 ص إلى 4 ع أو من 4 إلى 12 م

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للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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6 - شغل_أونلاين_طلبة_خريجين

فرصة مختلفة لكل الشباب من مختلف محافظات مصر ومن الجنسين للطلاب والخريجين والباحثين عن عمل

مع فرصة كبيرة للتوظيف بعد التدريب

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شركة إنفينكس للموبايلات والتكنولوجي تطلب للتعين:

- أونلاين * online sales *

العمل من المنزل مقابل عمولة

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- العدد المطلوب 2000 شاب و فتاة

- عمولات مجزية

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- للتقديم سجل على الرابط التالى: اضغط هنا

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7 - شغل_طلبة_وخريجين

يوروفارما إنترناشيونال للأجهزة الطبية تطلب للتعين:

- مندوب تشغيل

يعمل المندوب علي جهاز بروكير للقياسات الطبية

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مكان العمل: محطات المترو بالقاهرة الكبرى

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الشروط:

- مؤهلات عليا وفوق متوسط وطلبة

- ذكور وإناث

- حد أقصى للسن 30 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 2500 + عمولة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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9 - إتش إم إتش للتجارة الحديثة و الأعمال (مارت فيل-ميجا ماركت) تطلب للتعين:

1- محضرو طلبات/متلقين طلبات

2- منسقو ممرات

3- كاشير

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مكان العمل: التجمع الخامس

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الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسطة وعليا

- ذكور وإناث

- خبرة في وظيفة الكاشير 6 شهور

- حد أقصى للسن 37 سنة

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الحقوق:

- مرتبات 2300 (متلقى طلبات) – 2500 (منسق والكاشير)

- 9 ساعات عمل

- توفر الشركة مواصلات

توفر الشركة وجبات

/تأمين اجتماعى/ زيادات سنوية.

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يرجى ملء الاستمارة التالية للتقديم: اضغط هنا

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10 - تعلن شركة كبرى مشهورة فى مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عن 9 وظائف متنوعة بأكثر من 200 فرصة

عمل

-

1.فنى صيانة أجهزة منزلية

القاهرة والجيزة

دبلوم صناعى ومعهد فنى صناعى

---

2.فنى صيانة تكييف (رئيس طقم)

الشرقية – الدقهلية – الجيزة – بحيرة – كفر الشيخ

دبلوم صناعى ومعهد فنى صناعى

-

3.أمين مخزن

القاهرة والجيزة

مؤهل متوسط

-

4.كاشير

القاهرة والجيزة

مؤهل متوسط

-

5.عامل مخزن

القاهرة والجيزة

ابتدائى وإعدادى ومحو أمية

-

6.فنى تركيب شاشات

القاهرة والجيزة

دبلوم صناعى – معهد فنى صناعى

-

7.مندوب تسليم

القاهرة والجيزة

دبلوم

-

8.عارض بضائع Promoter

القاهرة والجيزة

مؤهل عالى

---

شروط مشتركة

• يشترط خبرة فى الوظائف الفنية

• يشترط المؤهلات المطلوبة المكتوبة تحت الوظيفة

• يشترط السكن بنفس المحافظة المكتوبة تحت كل وظيفة

• السن من 18 إلى 35 عاما – ذكور فقط

• اللياقة الصحية والبدنية

---

مميزات وحقوق العمل :

بدل وجبة – خطوط انتقال – ارباح سنوية

تدريب وتطوير وتعليم – تأمينات اجتماعية وصحية

مرتبات جيدة

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للتقدم للوظائف يرجى ملء الرابط التالى: اضغط هنا

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11 - فرصة_للمغتربين شغل_بدون_خبرة

شركة الوادى فوود المشهورة للدواجن تطلب للانضمام لها:

- عمال دواجن (100 عامل)

توفر الشركة 3 وجبات وسكن وملابس عمل

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#مكان العمل: القاهره، طريق مصر إسكندرية الصحراوى الكيلو 49

يوجد انتقالات لأقرب نقطة عند الذهاب والعودة بالعمل

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الشروط:

*ذكور فقط وموقف من التجنيد محدد

- مؤهل أو بدون

السن : - 18 إلى 38 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب: 2150 أول ثلاث شهور عمل ثم 2750 + شهران مكافأة عن كل نهاية عام

- العمل 8 ساعات إلى 10 ساعات بها فترتان للراحة

- 6 أيام إجازة بالشهر أو 3 أيام إجازة كل 12 يوم

- توفر الشركة سكنا للعاملين وأيضا وجبات يوميا

- توفر الشركة مواصلات لنقط قريبة عند النزول أو الرجوع من الإجازات

- تأمين طبي واجتماعي - وجبات – ملابس – سكن جيد

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للتقديم: يرجي تسجيل البيانات على الرابط التالى: اضغط هنا وسيتم التواصل معكم

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12 - شغل_بالقاهرة

تعلن شركة الشروق للتعبئة والتجارة والصناعة عن احتياجها للوظائف التالية:

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1- عامل إنتاج غذائي

في قسم انتاج وتعبئة الشيكولاتة والحلويات يقوم بالتعبئة

العدد المطلوب 30 من الذكور والإناث

2- مشرف إنتاج وجودة غذائي

يقوم بمتابعة فريق الإنتاج والتعبئة

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مكان العمل: المنطقة الحرة بمدينة نصر

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الشروط المشتركة للوظيفتين:

- مؤهل متوسط ومؤهل عال لوظيفة المشرف

- خبرة من سنتين في نفس الوظيفة

- ذكور فقط

- حد أقصى للسن 30 سنة

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الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتبات: عامل الإنتاج: 2000 ج + حوافز

المشرف: يبدأ من 3000 ويزيد حسب الخبرة + حوفز

- الشركة توفر مواصلات (خط شبرا – خط إمبابة – خط الجيزة)

- تأمينات اجتماعية وطبية وحوافز وتدريب ومكان عمل لائق

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للانضمام لفريق عمل الشركة يرجى ملء الاستمارة التالية اضغط هنا وسنقوم بالاتصال بك:

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13 - فرصة جيدة لشباب الشرقية والقليوبية والعاشر

يعلن مصنع إيجيبت تيلورينج للملابس الجاهزة عن احتياجها

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1. عمال إنتاج

2. عمال مخازن

3. مراقب جودة

لايشترط خبرة أو مؤهل فى الوظائف السابقة

ذكور وإناث

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مزايا الشركة:

1. وسيلة انتقال ذهاب وعوة من وإلى الشركة يوميا

2. رواتب مجزية – حوافز إنتاج – حوافز انتظام

3. تأمين صحى – تأمين اجتماعى – تأمين على الحياة

4. يوجد سكن للمغتربين

5. دار حضانة للأمهات

6. تدريب على صناعة الملابس الجاهزة

7. هدايا فى الأعياد والمناسبات

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للتقدم للوظيفة يرجى التقدم على الرابط التالى: اضغط هنا

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لأى استفسار

01066680565

01066680563

01001600219

01063175500

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14 - شركة مطبعة المهندس تطلب للتعين:

- عامل إنتاج

استلام الخامات و المدخلات المستخدمة خلال الوردية . القيام بعملية إخلاء الخط

العدد المطلوب 60 شابا.

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مكان العمل: القطعة 152- منطقة بـ3- العاشر من رمضان

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الشروط:

- بدون مؤهل مع إجادة القراءة والكتابة- محو أمية- دبلوم- معهد فوق متوسط

- ذكور فقط

- حد أقصى للسن 32 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 3200

- توفر الشركة مواصلات

- توفر الشركة وجبة

12 ساعة عمل ويوجد راحة

تأمين طبى واجتماعى

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للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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15 - فاين الصحية القابضة تطلب للتعين:

1- فني صيانة كهربائية

(6 أكتوبر - المنطقة الصناعية الرابعة)

خبرة من 5 سنين في نفس المجال- دبلوم أو معهد صنايع – التعامل مع الأعطال الكبيرة – Basic PLC – Classic Control

2- سائقو رخصة مهنية

(مسترد قليوبية)

مؤهل متوسط أو عالي – رخصة درجة ثانية وأولى

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المميزات والحقوق المشتركة

المرتب للفني يبدأ من 8000 إلى 9000 حسب الخبرة

والسائق 3000 إلى 5000 حسب الخبرة

- 8 ساعات عمل

- توفير المواصلات للقاهرة و الجيزة، تأمين صحي للأسرة، تأمين اجتماعي،

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للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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16 - وظائف _خريجين

شركة توصيل تقارير طبية وعينات (أبلكيشين) يطلب للتعين:

- مندوب توصيل

(يشترط وجود موتوسيكل أو سيارة)

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مكان العمل الرئيسي: الشيخ زايد

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الشروط:

- مؤهل عالي أو متوسط او طلبة

- يمتلك دراجة نارية أو سيارة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب الأساسي 3000 ج + 90 قرشا على كل كيلو متر

- يوم إجازة

- العمل من 9 ص إلى 4 ع أو من 4 إلى 12 م

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للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا