لبيب يشيد بالإعلامي الإماراتي عبد الله الكعبي ودعمه للزمالك

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أجرى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اتصالا بالإعلامي الإماراتي عبد الله الكعبي، ووجه لبيب الشكر للإعلامي على دعمه لنادي الزمالك بمبلغ مالي كبير في صندوق دعم النادي الذي يحمل رقم ١٩١١ الذي افتتحه النادي لعشاقه ومحبيه في كل مكان الأسبوع قبل الماضي.

وأكد لبيب مجددا أن الزمالك مثل مصر من يشجعه لابد أن يعود إليه في كل مرة يحتاج إليه، لذا وجه الدعوة للكعبي بزيارة النادي في أي وقت يناسبه. وأشاد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بالعلاقات المصرية الإماراتية وبما يقدمه عبد الله الكعبي في برنامجه بقناة عجمان أو مقاله بجريدة الإمارات اليوم.