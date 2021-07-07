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ممثل إيران بالطاقة الذرية: لا قيمة لـ«المخاوف المصطنعة» لإنتاجنا كميات قليلة من اليورانيوم

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ممثل إيران بالطاقة الذرية: لا قيمة لـ«المخاوف المصطنعة» لإنتاجنا كميات قليلة من اليورانيوم ممثل إيران بالطاقة الذرية: لا قيمة لـ«المخاوف المصطنعة» لإنتاجنا كميات قليلة من اليورانيوم

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اعتبر ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا قيمة للمخاوف المصطنعة تجاه إنتاج إيران كميات ضئيلة من اليورانيوم النقي من قبل بعض أطراف الاتفاق النووي.

وصرح كاظم غريب آبادي خلال مفاوضات فيينا، الأربعاء، بأن «إيران ستمضي في تطوير التكنولوجيا النووية وفقا لاحتياجاتها التقنية ولن تنتظر إذنا من أحد»، مؤكدًا أن «قرار إنتاج معدن اليورانيوم يأتي في إطار تخفيض التزاماتنا النووية».

وأوضح أن «إيران طلبت تأمين وقود معدن اليورانيوم، لكن أطراف الاتفاق النووي لم تقدم ضمانات لذلك»، مشيرًا إلى أن «إحياء الاتفاق النووي ينبغي أن يضمن حصول طهران على احتياجاتها من معدن اليورانيوم من الدول التي تمتلكه في العالم»، بحسب اليوم.

المصرى اليوم

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