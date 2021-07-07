وكيل «صحة الغربية»: لجان من الوزارة لتفتيش أقسام مكافحة العدوى بالمستشفيات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه في إطار المتابعات المستمرة من وزارة الصحة والسكان، بقيام فريق من وزارة الصحة بعمل زيارات إلى مستشفى المحلة العام، ومستشفي كفر الزيات العام ومستشفي قطور المركزي للتفتيش على أقسام مكافحة العدوى وترصد الأمراض الوبائية.3

وقام فريق مكافحة العدوى بالوزارة رافقهم دكتوره حسناء محمد وأعضاء إدارة مكافحة العدوي بالمديرية، الأربعاء، بالمرور على جميع أقسام المستشفيات ومراجعة كل استعدادات المستشفيات لمواجهة أي موجات محتملة للإصابة بفيروس كورونا، وقام الفريق بالمرور على الأقسام الداخلية والإستقبال والعيادات الخارجية وراجع النظام المتبع وسياسة مكافحة العدوى بالمستشفيات، ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة .

كما راجع الفريق الطرق التي يسير فيها المرضى، مراجعة كاملة لأعداد المصابين ومتلقى العلاج وعمل حصر لمعرفة تطور الحالات المصابة، وفى لقائهم مع مديري المستشفى ناقشوا الإيجابيات والسلبيات ومعدلات الإصابة المحتملة وشكروا المستشفى للجهود الكبيرة، المقدمة لمصابي فيروس كورونا المستجد.