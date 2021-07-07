بث مباشر .. مشاهدة الاهلى والمقاولون في الدوري المصري عبر القناة التالية

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بث مباشر مشاهدة الاهلى و المقاولون في الدوري المصري ، ستكون الخميس الموافق 8 يوليو 2021 ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويواجه الاهلي نظيره المقاولون في الدوري المصري على ملعب بتروسبورت .

تقام مباراة الاهلي والمقاولون في بث مباشر في الثامن من شهر يوليو الجاري على استاد بترو سبورت في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات لمزاحمة الزمالك على صدارة الدوري المصري على قناة اون سبورت .

ويتصدر نادي الزمالك الدوري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة ، فيما يوجد الأهلي فى المركز الثانى برصيد 45 نقطة ولكن من 21 مباراة.