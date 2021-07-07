مدرب منتخب المجر: الأهلي فريق مشهور في أوروبا.. وأتمنى تتويجه بأفريقيا

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أكد الإيطالي ماركو روسي المدير الفني للمنتخب المجري إن فريق الأهلي المصري معروف ومشهور في أوروبا والنادي الأفضل في أفريقيا والعالم العربي.

وقال روسي، في تصريحات تلفزيونية، إنه يتمنى فوز الأهلي على كايزر تشيفز في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأن يتوج باللقب القاري العاشر في تاريخه.

وعن مشاركة منتخب المجر الأخيرة في بطولة يورو 2020، أوضح:«وقوع المجر في مجموعة الموت مع فرنسا وألمانيا والبرتغال كان أكبر تحد لنا».. مؤكداً :«المنتخب المجري قدم مستوى جيد للغاية أمام البرتغال رغم الخسارة بثلاثية وتعادلين مستحقين أمام ألمانيا وفرنسا لن الحظ لم يكن حليف لهم في التأهل للأدوار الإقصائية».

وحول أزمته مع كريستيانو رونالدو بعد احتفاله بضربة الجزاء التي سجلها في مباراة البرتغال والمجر، أكد النجم الإيطالي السابق:«كريستيانو رونالدو أسطورة في عالم كرة القدم.. ولديه تاريخ, لكن الشئ الذي أحزنني احتفاله المبالغ فيه بهدفه في شباك المجر».

وتابع: «سخرت من كريستيانو رونالدوبعد مباراة البرتغال تعاطفاً مع الجماهير المجرية».

وأضاف ماركو روسي:«خروج منتخب فرنسا من بطولة اليورو مبكراً كان أكبر المفاجآت بالنسبة لي».. مشيراً إلى أن المنتخب الإيطالي خاض أصعب مباراة له في اليورو أمام إسبانيا.

وأكد: «انتصار المنتخب الإيطالي على إسبانيا كان مفاجأة بالنسبة لي».. متمنياً فوز المنتخب الدنماركي الليلة على انجلترا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا«.. مشدداً في الوقت ذاته:»مواجهة إيطاليا للدنمارك في نهائي ويمبلي سيكون أسهل للأتزوري من مواجهة إنجلترا التي ستلعب على أرضها ووسط جماهيرها«.