المشدد 15 سنة لـ4 متهمين «هتكوا عرض فتاة» في شبين القناطر

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قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة بالسجن المشدد 15 عاما لأربعة متهمين قاموا باختطاف فتاة وهتك عرضها تحت تهديد السلاح بمركز شبين القناطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود البربرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صالح محمد صالح ومحمد صبحى إبراهيم وأحمد محمد السعيد غنيمي وأمانة سر محمد طايل وعلى القلشي.

كانت أجهزة الامن بالقليوبية تلقت بلاغا يفيد قيام ٤ أشخاص باختطاف فتاة داخل مركبة توك توك بشبين القناطر وقاموا بأخذها عنوة لإحدى الزراعات وهتكوا عرضها وتركوها في حالة إعياء.

وتوصلت التحريات لتحديد هوية المتهم الاول وتم ضبطه وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة وبصحبته 3 اخرين حيث قاموا بهتك عرض الفتاة تحت تهديد السلاح بعد ان خطفوها، والقي القبض على المتهمين وأمرت النيابة بحبسهم وإحالتهم للمحكمة التي قضت بحكمها السابق.