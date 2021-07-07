ضبط مسجل خطر بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية لقيامه بإنشاء صفحات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك«بأسماء شركات وذلك للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بإحدى الدول.

ورصدت مباحث الأقصر إيهام المتهم للمجني عليهم بإمتلاكه لمادة «الزئبق الأحمر«، وقيامه بإعطائهم أرقام هواتف خاصة به ويقوم بالتواصلمعهم وعرض بعض الصور الخاصة بتلك المادة المشار إليها.

وكشفت التحريات أنه عقب تسلّم المبالغ المالية من ضحاياه عن طريق الحوالات البريدية، يقوم بالتهرب منهم وإغلاق هواتفه المحمولة، واتُخذت الإجراءات القانونية.