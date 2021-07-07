سر لقاء سوسن بدر وشيرين رضا في «بلونة» أعلى جبل لبنان.. تعرف على التفاصيل

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وصلت الفنانة سوسن بدر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل «60 دقيقة»، وكذلك وصلت الفنانة شيرين رضا،، ويتواجدا معًا أمام عدسات المخرجة مريم الاحمدي، في منطقة «بلونة» أعلى جبل لبنان.

حسبما أكد المنتج صادق الصباح للمصري اليوم: «يجري حاليًا بناء ديكور حارة جديدة للمسلسل تحت إشراف متخصصين والمقرر أن يرى النور قريبًا».

المسلسل يتكون من 9 حلقات ويعرض على منصة شاهد vip، إخراج مريم الأحمدى وإنتاج صادق الصباح وتأليف محمد هشام عبية، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، سوسن بدر، شيرين رضا، صبرى فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدور أحداث العمل في قالب من الإثارة والتشويق.