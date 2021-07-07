مصرع عجوز بطلق ناري في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بالمنيا

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لقى عجوز مصرعه إثر إصابته بطلق ناري نافذ بالبطن، خلال مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بين عائلتين، بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بوقوع مشاجرة بين عائلتين، نتج عنها مقتل «خ م» 71 عاما، فلاح، مقيم بإحدى قرى مركز ملوي، متأثرا بإصابته بطلق ناري نافذ بالبطن، وتبين أن المشاجرة حدثت بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

وكثفت أجهزة الأمن جهودها، لضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.