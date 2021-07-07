أخبار عاجلة

عـرض بحـري في بيتروبافلوسك كامتشاتسكي شرقي روسيا بمناسبة يوم الأسطول العسكري البحري -
طلاب الوادي الجديد يشكون من صعوبة امتحان التاريخ -
تباين آراء طلاب الشعبة الأدبية في أسوان حول صعوبة امتحان التاريخ -
استياء طلاب الشعبة الأدبية في أسيوط من امتحان التاريخ للثانوية العامة -
استحداث وحدة للتضامن الاجتماعي بـ«آداب الاسكندرية» للتحذير من خطورة الإدمان -
تجديد حبس علاء حسانين نائب الجن والعفاريت و١٧ آخرين في قضية الآثار الكبرى -
الرقابة المالية تحدد استراتيجية العمل 2022/ 2026 للانشطة المالية غير المصرفية -
خالد عيد: لا نعرف ملعب مباراة الزمالك وغزل المحلة حتى الأن -
أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام المنتخب الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية -
إقامة مباراة الزمالك والمحلة باستاد الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

منتخب الكرة الطائرة «آنسات» يشارك في بطولة العالم

Print
منتخب الكرة الطائرة «آنسات» يشارك في بطولة العالم منتخب الكرة الطائرة «آنسات» يشارك في بطولة العالم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

توجهت اليوم الأربعاء بعثة الوطني لآنسات كرة الطائرة «تحت 20 سنة»، إلى بطولة العالم التي تستضيفها دولتا بلجيكا وهولندا في الفترة من 9 حتى 17 من شهر يوليو الحالي.

ويتواجد المنتخب الوطني ضمن المجموعة الرابعة، بجانب إيطاليا وبولندا وبيلاروسيا. ومن المقرر أن تنطلق المباريات يوم الجمعة المقبلة أمام المنتخب الإيطالي، على أن يواجه يوم السبت منتخب بيلاروسيا، ويختتم لقاءاته بمواجهة المنتخب البولندي.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني في البطولة 12 لاعبة: ملك البحيري، لوجين ياسر، فريدة الحناوي، مريم ثابت،سلمى يوسف، آية الله ياسين، نور إيهاب، سابين حسن، مي غزال، آية النادي، فرح العايدي، ندى مرجان.

ويترأس البعثة الدكتورة نادية رشوان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة الطائرة.

ويضم الجهاز الفني أحمد فتحي مديرا فنيا للمنتخب، ويعاونه نجلاء المصري مدربا عاما، ومصطفى صالح محللا تقنيا، والدكتورة ندا فضل إخصائية للعلاج الطبيعي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام المنتخب الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية

أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام المنتخب الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

رسالة طوكيو .. تعرف على تفاصيل استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين

رسالة طوكيو .. تعرف على تفاصيل استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين

المنتخب الأولمبي يستعد لمواجهة الأرجنتين ..صور

المنتخب الأولمبي يستعد لمواجهة الأرجنتين ..صور