منتخب الكرة الطائرة «آنسات» يشارك في بطولة العالم

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توجهت اليوم الأربعاء بعثة المنتخب الوطني لآنسات كرة الطائرة «تحت 20 سنة»، إلى بطولة العالم التي تستضيفها دولتا بلجيكا وهولندا في الفترة من 9 حتى 17 من شهر يوليو الحالي.

ويتواجد المنتخب الوطني ضمن المجموعة الرابعة، بجانب إيطاليا وبولندا وبيلاروسيا. ومن المقرر أن تنطلق المباريات يوم الجمعة المقبلة أمام المنتخب الإيطالي، على أن يواجه يوم السبت منتخب بيلاروسيا، ويختتم لقاءاته بمواجهة المنتخب البولندي.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني في البطولة 12 لاعبة: ملك البحيري، لوجين ياسر، فريدة الحناوي، مريم ثابت،سلمى يوسف، آية الله ياسين، نور إيهاب، سابين حسن، مي غزال، آية النادي، فرح العايدي، ندى مرجان.

ويترأس البعثة الدكتورة نادية رشوان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة الطائرة.

ويضم الجهاز الفني أحمد فتحي مديرا فنيا للمنتخب، ويعاونه نجلاء المصري مدربا عاما، ومصطفى صالح محللا تقنيا، والدكتورة ندا فضل إخصائية للعلاج الطبيعي.