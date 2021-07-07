10 ملايين جنيه .. ثبات إيرادات شباك تذاكر الأفلام للأسبوع الثاني

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية ، الأسبوع الماضي، حالة من الثبات وحققت للأسبوع الثاني على التوالي 10 ملايين و860 ألف جنيه.

وتصدر شباك التذاكر فيلم «مش أنا» محققاً 9 مليون و689 آلف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 18 مليون و801 ألف جنيه.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

وجاء في المركز الثاني فيلم «أحمد نوتردام» محققًا 473 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم، ليصل إجمالي إيراداته إلى 18 مليونا و839 ألف جنيه في 8 أسابيع عرض.

وحقق فيلم «ماما حامل» في خامس أسابيع عرضه 336 ألف جنيه، تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الأتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، تدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج، رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى، ووصل إجمالي إيراداته إلى 4 مليون و269 ألف جنيه.

وجنى فيلم «ديدو» 354 ألف جنيه، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، ليحقق إجمالي 14 مليونا و88 ألف جنيه، في 8 أسابيع.

وحقق فيلم «ثانية واحدة» بطولة الفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي، فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد 6435 جنيه، الأسبوع الماضي، وإجمالي 3 ملايين 695 ألف جنيه في 8 أسابيع.