نائب بـ«الشيوخ»: توريد 90 طلمبة لشفط المياة الجوفية بموقع «أبومينا» (صور)

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قال وجيه رشدى سنبل، عضو مجلس الشيوخ عن قطاع غرب الدلتا، إن منطقة أبومينا الأثرية الواقعة في برج العرب غرب الاسكندرية، تعد ضمن أهم المناطق الأثرية المسيحية في مصر والمدرجة ضمن سجل التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونسكو).

وأوضح «سنبل»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، خلال استقباله وفد لجنة الآثار والإعلام والثقافة في مجلس النواب، لتفقد المنطقة ضمن جولة لمواقع الإسكندرية أمس، في دير مارمينا العجائبى بالكينج مريوط، أن المنطقة تواجه مشاكل والدولة تقوم بحلها وعلى رأسها مشكلة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في المنطقة الأثرية وقبر القديس أبومينا حيث تغمره المياة الجوفية بمعدل 7 أمتار، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتوريد ٩٠ طلمبة شفط مياة مستوردة وحفر حوالي 170 بئراً على أعماق ٥٠ متر و٣٠ متر، خفض مناسيب المياه الجوفية وذلك لإعادة افتتاحها للزائرين والحجاج باعتبارها منطقة جذب سياحى عالمي.

وأوضح أن المنطقة الأثرية معترف بها عالمياً من قبل منظمة اليونسكو وتعتبر من المناطق الأثرية المتميزة في العالم، جرى اكتشافها في عام 1905 على يد عالم آثار ألماني يحج إليها المسيحيون في العالم بعد القدس الشريف.

وقال إنه تم التنسيق بينه وبين النائبة نشوي الديب والنائب نادر مصطفي، لعمل طلب إحاطة لوزير الري والزراعة وذلك لإدخال الري المتطور في المنطقة الزراعية المجاورة لتقليل مناسيب المياه في المنطقة الأثرية.

وتواجه مدينة ابو مينا الأثرية في برج العرب غرب الاسكندرية، والتى تعتبر ثانى مدينة حجيج مسيحية عالمية في الاسكندرية، والأثر المسيحي الوحيد المسجل ضمن منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونسكو) في مصر، والأثر رقم 90 على مستوى العالم في مناطق التراث العالمى، خطر المياة الجوفية التي تغمر المنطقة بالكامل بمعدل 5 أمتار فما تصل في قبر القديس مينا إلى حوالى 7 أمتار، ما جعل المنظمة تضع المنطقة على قائمة الآثار المعرضة للخطر وبالتالي إخراجها من مجلد التراث العالمى حال بقاء الوضع على ما هو عليه، الأمر الذي حدا بوزارة السياحة والآثار للتحرك الفوري من خلال مشروع عاجل لخفض المياة الجوفية بتكلفة حوالى 15 مليون جنيه، يجرى تنفيذه حاليا على مرحلتين بحفر 170 بئراً وتركيب طلمبات شفط المياة.

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نائب بـ"الشيوخ": "أبومينا" منطقة حجيج مسيحية بعد القدس.. وتوريد 90 طلمبة شفط للمياة الجوفية بالموقع (صور)

نائب بـ"الشيوخ": "أبومينا" منطقة حجيج مسيحية بعد القدس.. وتوريد 90 طلمبة شفط للمياة الجوفية بالموقع (صور)

نائب بـ"الشيوخ": "أبومينا" منطقة حجيج مسيحية بعد القدس.. وتوريد 90 طلمبة شفط للمياة الجوفية بالموقع (صور)

نائب بـ"الشيوخ": "أبومينا" منطقة حجيج مسيحية بعد القدس.. وتوريد 90 طلمبة شفط للمياة الجوفية بالموقع (صور)

نائب بـ"الشيوخ": "أبومينا" منطقة حجيج مسيحية بعد القدس.. وتوريد 90 طلمبة شفط للمياة الجوفية بالموقع (صور)

نائب بـ"الشيوخ": "أبومينا" منطقة حجيج مسيحية بعد القدس.. وتوريد 90 طلمبة شفط للمياة الجوفية بالموقع (صور)

نائب بـ"الشيوخ": "أبومينا" منطقة حجيج مسيحية بعد القدس.. وتوريد 90 طلمبة شفط للمياة الجوفية بالموقع (صور)

نائب بـ"الشيوخ": "أبومينا" منطقة حجيج مسيحية بعد القدس.. وتوريد 90 طلمبة شفط للمياة الجوفية بالموقع (صور)

نائب بـ"الشيوخ": "أبومينا" منطقة حجيج مسيحية بعد القدس.. وتوريد 90 طلمبة شفط للمياة الجوفية بالموقع (صور)