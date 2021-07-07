ضبط المتهم بسرقة المتعلقات من داخل السيارات في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بارتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بالجيزة، بأنه عقب قيامه بركن السيارة قيادته بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفي الأيسر للسيارة وسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية من داخل السيارة.

بالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها، كما ضبط بحوزته هاتفي محمول مجهولي المصدر وقطعة كسر بوجيه.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب «كسر الزجاج» باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وأقر بأن باقي المضبوطات من متحصلات وقائع سرقات أخرى بذات الأسلوب، واعترف باعتياده السرقة من داخل السيارات بأسلوبي «كسر الزجاج- المغافلة»، وأقر بارتكابه حادثي سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.