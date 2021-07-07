سحب الثقة من ملكة جمال الأناقة

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قررت إدارة مسابقة ملكة الأناقة miss Elegant سحب اللقب من الوصيفة الثالثة منة الله عبدالباسط، الطالبة بكلية طب الأسنان، لعدم شفافية المتسابقة فيما طرحته لخدمة المجتمع من أعمال خدمية وأفكارها لتنشيط السياحة الداخلية، بحسب القائمين على المسابقة.

كانت المتسابقة قد حصلت على لقب الوصيفة الثالثة لكنها لم تقم بأي من المشروعات الخدمية التي قدمتها أمام لجنة التحكيم، في حين أنه تم التنبيه عليها أكثر من مرة أن يتم العمل على ما تم طرحه أمام لجنة المسابقة تليفونيا ولكنها لم تنفذ أي شيء.

وتنص لوائح المسابقة على أنه عند حصول المتسابقة على لقب فلا تنافس في مسابقة محلية في نفس الدولة، ولكن المنافسة تكون دولية مع أخذ الإذن من إدارة المسابقة.