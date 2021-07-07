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كشف فريق طلاب جامعة مصر الدولية تفاصيل مشروع تخرج عن خدمة إسعافات أولية سريعة، تحت شعار «كل ثانية بتفرق» عبر تطبيق إلكتروني لسرعة تقديم خدمة الإسعافات الأولية.

وأوضحت روزان إحدى أعضاء فريق مشروع التخرج خلال استضافتها مع الإعلامية داليا أيمن مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، سبب اختيار الفريق لفكرة مشروع التخرج تعود لمساعدة الناس الذين يتعرضون لحالات صحية طارئة يمكن أن تودي بحياة أصحابها لتأخر وصول الإسعاف، لذلك كان الهدف من التطبيق الإبلاغ عن الحالات الصحية وتقديم الإسعافات الأولية عبر متطوعين لحين وصول سيارات الإسعاف.

وقالت فرحة، إن مشروع التخرج عبارة عن تطبيق إلكتروني وخط ساخن «هوت لاين» يتم التواصل من خلالهما مع متطوعين لتقديم الإسعافات الأولية حال تعرض أي شخص لحالة صحية طارئة وذلك عبر وضع «اللوكيشن» ومن خلاله يعرف المتطوع مكان الحالة لتقديم الإسعافات، معربة عن أملها سرعة تطبيق المشروع على أرض الواقع.

ولفتت دنيا إلى أن الهدف أيضا من المشروع إزالة بعض المفاهيم الخاطئة عن الإسعافات الأولية التي من الممكن أن تُعرض الحالة الصحية الطارئة للخطر، موضحة أن التطبيق الإلكتروني يضم متطوعين على علم جيد بالإسعافات الأولية وإنقاذ الحالات الخطرة قبل وصول سيارات الإسعاف.