وفد «المحامين العرب» يلتقى السفير السوري بالقاهرة ويشكره لاستضافة المكتب الدائم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اتحاد المحامين العرب، عن لقاء وفد من الاتحاد ببسام درويش، السفير السوري بالقاهرة، برئاسة المكاوي بن عيسى، أمين عام اتحاد المحامين العرب، الذي وجه الشكر للرئيس السوري، لاستضافة دمشق أعمال المكتب الدائم، وسلم «بن عيسى»، السفير بسام درويش، رسالة شكر للرئيس السوري بشار الأسد لاستضافة العاصمة السورية «دمشق» لأعمال المكتب الدائم في 25، و26 يونيو الماضي، واستقباله لوفد من الاتحاد للتأكيد على موقف الجمهورية العربية السورية، من القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وضم الوفد سيد شعبان، الأمين العام المساعد لدولة المقر، ويحيي التوني، الأمين العام المساعد للشؤون المالية، وعلى رياض، الأمين العام المساعد، وعبدالجواد أحمد وإبراهيم عبدالرحيم، عضوا المكتب الدائم للاتحاد، وذلك بحضور الوزير مفوض سعود عباس.

وسلم الأمين العام للسفير رسالة شكر للفراس فارس، نقيب المحامين السوريين، لحفاوة الاستقبال، ونجاح أعمال المكتب الدائم، الذي أصدر قرارات قوية بشأن مختلف القضايا العربية.

وتناول اللقاء أهمية انعقاد المكتب الدائم في دمشق، والقرارات والتوصيات الصادرة عنه، والتي تتعلق بدعم القضايا العربية وعلى الأخص القضيتين السورية والفلسطينية، ومن جانبه، عبر السفير السوري عن شكره وتقديره لاتحاد المحامين العرب، وقيادته، على مواقفه القومية الداعمة للحقوق العربية، والدفاع عن الدول العربية.