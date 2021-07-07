ضبط صاحب مخبز استولى على 4 ملايين جنيه من نقاط الخبز في القاهرة

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ألقت أجهزة الأمن القبض على صاحب مخبز بالقاهرة، اليوم الأبعاء، لقيامه بإجراء عمليات بيع وهمية للاستيلاء على نقاط الخبز وتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت تحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب مخبز بلدي مقره بدائرة قسم شرطة روض الفرج، بالاستيلاء على المال العام من خلال التلاعب بماكينة صرف الخبز بالمخبز ملكه، وإجراء عمليات بيع وهمية.

وأضافت التحريات، استيلاء المتهم على نقاط الخبز المنصرفة ببطاقات التموين بقيمة مبلغ 4 ملايين جنيه تقريبًا، دون التصنيع الفعلي لرغيف الخبز، بقصد الاستيلاء على المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.