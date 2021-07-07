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«الهجرة» تعقد اجتماعًا مع «حماة الوطن» لمناقشة مبادرة «مراكب النجاة»

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«الهجرة» تعقد اجتماعًا مع «حماة الوطن» لمناقشة مبادرة «مراكب النجاة» «الهجرة» تعقد اجتماعًا مع «حماة الوطن» لمناقشة مبادرة «مراكب النجاة»

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عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا موسعًا مع وفد حزب حماة الوطن برئاسة النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، ويضم الدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم بالحزب، والدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، والدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بالحزب، والدكتورة سمر عبدالعظيم أمين عام لجنة التعليم بالحزب، والدكتورة هدى سعد، رئيس قطاع المكتب الفني للأمين العام للحزب، وبحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، والسفير محمد خيرت مستشار وزيرة الهجرة للتعاون الدولي والمنظمات، وممثلي وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والحزب في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، بشأن إيجاد البدائل الآمنة وتدريب وتأهيل العمالة المصرية لتكون متوافقة ومتطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا وفقا للمعايير الدولية، في المحافظات والقرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وخلال الاجتماع، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بهذا اللقاء وتضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات في الدولة لخدمة وتلبية احتياجات المواطن المصري، مشيرة إلى تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح لوزارة الهجرة بالتنسيق بين الجهات المعنية والعمل على تنفيذ مبادرة «مراكب النجاة» لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد الفرص البديلة الآمنة، وإعطاء رسالة للشباب المصري بأن دولته تقف بجانبه وتنقذه من «مراكب الموت».

وأشادت وزيرة الهجرة بما تقوم به وزارة التربية والتعليم من جهد لتطوير التعليم الفني في ، وافتتاح المدارس التكنولوجية والتي وصل عددها إلى 36 مدرسة، مشيرة إلى أن الاهتمام بالتعليم والتأهيل الفني ودعمه وربطه بسوق العمل، وتغير نظرة المجتمع المصري هو الأمل في إحداث التنمية الحقيقة، كما يحدث في كافة دول العام حيث يعتمد هذه الدول على خريجي التعليم الفني، فمنظومة التعليم الفني هي قاطرة للتنمية الحقيقة، وتحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت الوزيرة على أهمية تأهيل الشباب المصري لثقافة الدول التي سيعمل بها في الخارج، وأيضا اللغة الخاصة بها حتى لا يتعرضون إلى صعوبات خلال فترة عملهم وخصوصا في بداية تواجدهم في الخارج.

ومن جانبه، قدم النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، الشكر على عقد اللقاء الثاني ومناقشة ما يمكن أن يقوم به الحزب في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، ولفت إلى أن «حماة الوطن» لديه قامات وخبرات كبيرة في مجال التدريب على الحرف، مشيرًا إلى أن الحزب قد أعد خطة عمل تستهدف الطلاب خريجي المدارس الفنية ممن لم يجدوا فرص عمل في مصر، حيث سيتم تدريبهم وتأهيلهم وفقا لاحتياجات سوق العمل في الخارج.

وأضاف الأمين العام لحزب حماة الوطن، أنه سيتم استغلال تواجد الحزب في محافظات مصر لتنظيم دورات تدريبية على مستوى تلك المحافظات، على كافة المواضيع التي من شأنها تأهيلهم لسوق العمل في الخارج من مهارات التواصل والحرف اليدوية وإدارة المشروعات والتفاوض، مشيرًا إلى أن الحزب يولي اهتماما كبيرا بالمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» وتدريب العمالة المصرية لسوق العمل داخليا وخارجيا، ويعمل جنبا إلى جنب مع كافة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ويسخر كافة إمكانياته من أجل تحقيق ذلك، لافتًا إلى أنه بالإعداد الجيد للشباب المصري على الحرف التي يحتاجها السوق في الخارج سيسهل من العمل على تصدير العمالة المصرية للخارج وبطريقة شرعية.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، ما يقومون به من جهود في تطوير التعليم الفني وإنشاء المدارس التكنولوجية والتوسع بها، فضلًا عن دور منظمات المجتمع المدني في تدريب الشباب على المهن والحرف اليدوية وريادة الأعمال.

واختتمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالترحيب بالتعاون مع حزب حماة الوطن ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في تدريب الشباب، في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، مثمنة ما ورد بالاجتماع من مناقشات ونتائج، حيث تم الاتفاق على إعداد تصور نهائي بشأن تعاون وزارة الهجرة وحزب حماة الوطن ووزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، يتضمن آلية العمل التي سيتم من خلالها هذا التعاون المثمر.

المصرى اليوم

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