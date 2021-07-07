كشف أحفوري صيني يذهل العلماء : يحوي أغشية مخاطية لكائنات عاشت قبل 518 مليون سنة

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على مقربة من مقاطعة «كونمينج» الصينية، عثر علماء حفريات على كائنات صغيرة مدفونة تحت انهيار جليدي من الرواسب منذ حوالي 518 مليون سنة.

حسبما ورد في تقرير «Nature Ecology and Evolution» أذهل الكشف الجديد العلماء؛ إذ يحوي بيوضًا ويرقات لا تزال أنسجتها الداخلية الرخوة مرئية رغم مرور عن 518 مليون عام، بحسب المجلة.

يتضمن الموقع المُكتشف «Haiyan lagerstätte»، أكثر من 2800 عينة بينها 118 نوعا من سلائف للحشرات الحديثة والديدان والقشريات وقنديل البحر والإسفنج وثلاثيات الفصوص، فضلًا عن أن هناك نحو 17 من الأنواع غير معروفة من قبل للعلم.

ووفق ما قاله الباحث المُشارك وعالم الحفريات في جامعة ولاية «بنسلفانيا»، جوليان كيميج، في بيان: «يعد الكشف مذهل بكل ما تعنيه الكلمة؛ لأن الكشف سيروي العديد من القصص حول سلائف الحشرات الحديثة»

518 مليون سنة

ومنذ ما بين 541 مليونا و485 مليون سنة، شهد العصر الكمبري تغيرات مناخية وبيولوجية لا يمكن تصورها، بما في ذلك الانفجار الكمبري- وهو التنويع الأسرع والأكثر انتشارا للحياة في تاريخ الكوكب.

وهناك سجل أحفوري شامل من تلك الحقبة، عندما كانت الحياة تعج في المحيط حصريا، لكن القليل منها هو ما بقي ليمثل المخلوقات الأحدث.

ويقول الباحثون إن كل طبقة رسوبية في الموقع المكتشف «lagerstätte»تمثل «حدث دفن» واحدا، وعلى الرغم من أن الطبقات الأحدث أظهرت بعض النتائج، فلا شيء يضاهي تنوع المستوى الأدنى.

518 مليون سنة

يعتقد الفريق أن تغيرا سريعا في مستويات الأكسجين، أو عاصفة تسببت في تدفق الترسبات إلى أسفل منحدر ودفن كل شيء في طريقها

وحسب للباحث المشارك، بروفيسور وعالم الأحياء القديمة في جامعة يونان الصينية، سيان فنج يانج. من المعتزم أن يستخدم علماء الأحياء القديمة الأشعة المقطعية على تلك المكتشفات لإعادة بناء الحيوانات واستنباط المزيد من المعلومات من الحفريات،

ويشير الحجم الهائل للعينات بالموقع المُكتشف، إلى أنه منذ 518 مليون سنة، كانت المياه العميقة بالقرب من مركز خليج كونمينج الصيني، توفر حماية للذرية من التيارات البحرية والحيوانات المفترسة والمخاطر الأخرى.