أخبار عاجلة

جرفتهم المياه أثناء فرارهم.. فيضانات الهند ترفع حصيلة ضحاياها إلى 127 قتيلاً -
سكان مكة يضحّون بأكثر من 35 ألف رأس ماشية في 4 أيام -
"إتمام" ينهي اعتماد ما يزيد عن 16 مليون م2 في النصف الأول 2021 -
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما في منطقتين -
وزير الخارجية الماليزي يشكر الملك وولي العهد على دعم بلاده لمواجهة جائحة كورونا -
شاهد.. سفن حربية إيرانية وهندية وباكستانية تبحر في موكب واحد أثناء العرض العسكري في سان بطرسبورغ -
تباين أراء طلاب الثانوية العامة حول صعوبة امتحان التاريخ -
ناقوس خطر .. شيخ الأزهر يعلق على الكوارث والفيضانات -
طلاب الشعبة الأدبية في القليوبية: «التاريخ» سهل ممتنع -
تعرف على أول تصريحات رمضان صبحي عقب الخسارة أمام الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كشف أحفوري صيني يذهل العلماء : يحوي أغشية مخاطية لكائنات عاشت قبل 518 مليون سنة

Print
كشف أحفوري صيني يذهل العلماء : يحوي أغشية مخاطية لكائنات عاشت قبل 518 مليون سنة كشف أحفوري صيني يذهل العلماء : يحوي أغشية مخاطية لكائنات عاشت قبل 518 مليون سنة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مقربة من مقاطعة «كونمينج» الصينية، عثر علماء حفريات على كائنات صغيرة مدفونة تحت انهيار جليدي من الرواسب منذ حوالي 518 مليون سنة.

حسبما ورد في تقرير «Nature Ecology and Evolution» أذهل الكشف الجديد العلماء؛ إذ يحوي بيوضًا ويرقات لا تزال أنسجتها الداخلية الرخوة مرئية رغم مرور عن 518 مليون عام، بحسب المجلة.

يتضمن الموقع المُكتشف «Haiyan lagerstätte»، أكثر من 2800 عينة بينها 118 نوعا من سلائف للحشرات الحديثة والديدان والقشريات وقنديل البحر والإسفنج وثلاثيات الفصوص، فضلًا عن أن هناك نحو 17 من الأنواع غير معروفة من قبل للعلم.

ووفق ما قاله الباحث المُشارك وعالم الحفريات في جامعة ولاية «بنسلفانيا»، جوليان كيميج، في بيان: «يعد الكشف مذهل بكل ما تعنيه الكلمة؛ لأن الكشف سيروي العديد من القصص حول سلائف الحشرات الحديثة»

518 مليون سنة

ومنذ ما بين 541 مليونا و485 مليون سنة، شهد العصر الكمبري تغيرات مناخية وبيولوجية لا يمكن تصورها، بما في ذلك الانفجار الكمبري- وهو التنويع الأسرع والأكثر انتشارا للحياة في تاريخ الكوكب.

وهناك سجل أحفوري شامل من تلك الحقبة، عندما كانت الحياة تعج في المحيط حصريا، لكن القليل منها هو ما بقي ليمثل المخلوقات الأحدث.

ويقول الباحثون إن كل طبقة رسوبية في الموقع المكتشف «lagerstätte»تمثل «حدث دفن» واحدا، وعلى الرغم من أن الطبقات الأحدث أظهرت بعض النتائج، فلا شيء يضاهي تنوع المستوى الأدنى.

518 مليون سنة

يعتقد الفريق أن تغيرا سريعا في مستويات الأكسجين، أو عاصفة تسببت في تدفق الترسبات إلى أسفل منحدر ودفن كل شيء في طريقها

وحسب للباحث المشارك، بروفيسور وعالم الأحياء القديمة في جامعة يونان الصينية، سيان فنج يانج. من المعتزم أن يستخدم علماء الأحياء القديمة الأشعة المقطعية على تلك المكتشفات لإعادة بناء الحيوانات واستنباط المزيد من المعلومات من الحفريات،

ويشير الحجم الهائل للعينات بالموقع المُكتشف، إلى أنه منذ 518 مليون سنة، كانت المياه العميقة بالقرب من مركز خليج كونمينج الصيني، توفر حماية للذرية من التيارات البحرية والحيوانات المفترسة والمخاطر الأخرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلاب الوادي الجديد يشكون من صعوبة امتحان التاريخ

طلاب الوادي الجديد يشكون من صعوبة امتحان التاريخ

تباين آراء طلاب الشعبة الأدبية في أسوان حول صعوبة امتحان التاريخ

تباين آراء طلاب الشعبة الأدبية في أسوان حول صعوبة امتحان التاريخ

استياء طلاب الشعبة الأدبية في أسيوط من امتحان التاريخ للثانوية العامة

استياء طلاب الشعبة الأدبية في أسيوط من امتحان التاريخ للثانوية العامة

استحداث وحدة للتضامن الاجتماعي بـ«آداب الاسكندرية» للتحذير من خطورة الإدمان

استحداث وحدة للتضامن الاجتماعي بـ«آداب الاسكندرية» للتحذير من خطورة الإدمان