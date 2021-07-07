«المحامين العرب» تطالب سفير السودان بالقاهرة بالإفراج عن نقيب المحامين الأسبق

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استقبل المكاوي بن عيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، السفير محمد ألياس سفير السودان لدى القاهرة، وتناول الطرفان إسهامات الراحل فاروق أبوعيسى أمين عام الاتحاد الأسبق، ووزير خارجية السودان الأسبق، وطالب «بن عيسى» السفير بإجراء انتخابات نقابة المحامين السودانيين، بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي.

وأهدى «بن عيسى»، درع اتحاد المحامين العرب، للسفير السوداني، وسلمه درع المكتب الدائم الذي عقد بدمشق، والخاص بتكريم اسم الراحل فاروق أبوعيسى، الأمين العام الأسبق للاتحاد.

وتم خلال اللقاء استعراض التاريخ الناصع للراحل «أبوعيسى»، الذي ناضل من أجل رفع راية الاتحاد خلال 20 عاما قضاها أمينا عاما للاتحاد، وساهم بصفته في إنشاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان «مقره تونس»، وشارك في نقابة المحامين بالمحكة الجنائية الدولية.

وأعرب الأمين العام للاتحاد عن سعادته بتشكيل اللجنة القومية لإحياء ذكرى فاروق أبوعيسى، معتبرا نفسه عضوا بها، وطلب «بن عيسى»، من السفير السوداني بالقاهرة، إجراء انتخابات نقابة المحامين السودانيين، عقب انتهاء ولاية مجلسها الحالي أخر العام الجاري على أن يشارك الاتحاد في رقابتها، كما طلب الإفراج عن نقيب المحاميين الأسبق عبدالرحمن الخليفة.

جاء ذلك بحضور سيد شعبان، الأمين العام المساعد لدولة المقر، ويحيى التوني، الأمين العام المساعد للشؤون المالية، وعلى رياض، الأمين العام المساعد، وعبدالجواد أحمد، وإبراهيم عبدالرحيم، عضوا المكتب الدائم للاتحاد، وبمشاركة أعضاء اللجنة القومية لإحياء ذكرى فاروق أبوعيسى، برئاسة الدكتور أحمد عبدالله الشيخ، وأعضاء اللجنة الدكتور أحمد عباس، وحاتم الوسيلة، وطارق صديق، ومحمد الحافظ، وهويدة محمد الحسن، ولؤي سليمان.

وقال السفير السوداني: «إن السودان يمر بأهم مرحلة في تاريخه عقب الثورة الكبرى التي حددت أهدافها في الحرية والسلام والعدالة، ووعد بأن يخطر الجهات المختصة بالسودان بالطلب الذي سلمه الأمين العام الخاص بالإفراج عن النقيب الأسبق عبدالرحمن الخليفة، وأحيي اتحاد المحامين العرب، على دوره الداعم لثورة السودان وقضايا الأمة».

ووافق الاتحاد على مشاركة وفد من الأمانة العامة في الاحتفالية التي ستنظمها اللجنة القومية لإحياء ذكرى فاروق أبوعيسى، بمدينتي «أم درمان» و«ود مدني» خلال منتصف أغسطس القادم، مؤكدًا وضع الاتحاد كل امكانياته تحت تصرف اللجنة وخاصة الإصدارات الخاصة بالاتحاد التي صدرت في عهد الراحل فاروق أبوعيسى.