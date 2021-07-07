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«البحيرة أصل الطرب» فى ندوة بأوبرا دمنهور عن محمد رشدي وكارم محمود وعبد المطلب

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نظمت دار الأوبرا المصرية ندوة عن الفنانين محمد رشدي وكارم محمود ومحمد عبدالمطلب تحت عنوان «البحيرة أصل الطرب الشعبي» على مسرح دار أوبرا دمنهور في محافظة البحيرة.

وتم عرض في بداية الندوة عن محمد عبدالمطلب وكارم محمود ومحمد رشدي في بداية الندوة التي استضاف خلالها نادي فنون الأوبرا الفنان السيد وهب الله، صوليست فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، وحاوره المهندسة إيمان مكاوي، مدير دار أوبرا دمنهور، وذلك في إطار فعاليات دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، الثقافية والفنية.

وتحدث الفنان السيد وهب الله مع جمهور محافظة البحيرة عن نشأته الفنية وتأثره بأعمال عمالقة الفن الطرب الجميل، مشيرًا إلى أنه تعلم منهم الكثير في الأداء وطبقات الصوت وطريقة تواصلهم وتفاعلاتهم مع الجمهور.

وأشار وهب الله أن كل فنان من الفنانين الثلاثة كان له لون مختلف بما يثري فكرة التنوع الفني للفنانين من أبناء محافظة البحيرة.

وقدم الفنان السيد وهب الله، مجموعة متنوعة من الأغاني منها: «الناس المغرمين، وثلاث سلامات، ومغرم صبابة، وعنابي، وبلاد الله، وما تفوتنيش أنا وحدي، وطاير يا هوا»، واختتم اللقاء بأغنية «بأحلف بسماها» بمصاحبة عازف الأورج الفنان أحمد ذكي.

الفنان السيد وهب الله هو مطرب معتمد بالإذاعة والتلفزيون بالإسكندرية، ومثَّل في عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان بودابست برومانيا، ومهرجان أثينا باليونان، ومهرجان بوجابست في بلغاريا، ومهرجان شارفار بالمجر، ومهرجان أشبلية بأسبانيا، ومهرجان العقبة بالأردن، ومهرجان طرابلس بليبيا، ومهرجان القرين بالكويت.

حصل وهب الله على لقب سفير الأغنية العربية عام 2020 من مفوضية الأمم المتحدة، وجائزة أحسن مطرب على مستوي الجمهورية عام 2010 في مسابقة عبدالوهاب.

«أحلف بسماها» فى ندوة الأوبرا عن محمد رشدي وكارم محمود وعبد المطلب
«أحلف بسماها» فى ندوة الأوبرا عن محمد رشدي وكارم محمود وعبد المطلب
«أحلف بسماها» فى ندوة الأوبرا عن محمد رشدي وكارم محمود وعبد المطلب
«أحلف بسماها» فى ندوة الأوبرا عن محمد رشدي وكارم محمود وعبد المطلب

المصرى اليوم

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