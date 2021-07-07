ميار شريف تتأهل لثمن نهائي بطولة السويد الدولية للتنس

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأهلت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس الأرضي، إلى ثمن نهائي بطولة باشتاد الدولية، والمقامة حاليًا بالسويد، والتي تصل جوائزها إلى 125 ألف دولار.

وتغلبت ميار على البريطانية فرانسيسكا جونز، المصنفة 211 عالميًا، بنتيجة (2-1) حيث جاءت نتائج الأشواط (6-4 ، 6-7 ، 6-0) لتتأهل للدور ثمن النهائي.

وكانت ميار قد فازت بفضية بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأسبوع الماضي، بعد مباراة استمرت 3 ساعات مع الأوكرانية أنا كالينينا، المصنفة 125 عالميًا.

وتأمل الفراشة المصرية في تحقيق نتائج جيدة خلال البطولة ترتيبها العالمى إذ تحتل ميار المركز الـ119 عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للتنس.

ويذكر أن ميار شريف هي أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسى في إحدى بطولات «الجراند سلام» الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس شهر أكتوبر الماضي، كما شاركت بتصفيات رولان جاروس مجددًا شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى أنها حجزت مقعدها في أولمبياد طوكيو 2020، وهي أول مصرية تشارك في دورة الألعاب الأوليمبية في رياضة التنس الأرضي