نرمين الفقي تكشف سبب حزنها وبكائها لسنوات (التفاصيل)

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أكدت الفنانة نرمين الفقي أن غيابها كان سببه البحث عن أدوار مميزة ومهمة، تناسبها وكانت تدرك أنها في منطقة خاصة، وانها دائمًا مغامرة وتبحث عن التغيير، موضحة أن منتج مسلسل «أبوالعروسة» حينما عرض عليها الورق كان يتوقع أن ترفضه وهو ما لم يحدث.

وتابعت لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON» قائلة: «أن مشاركتها في مسلسل ليه لأ، كانت جيدة الحمد لله نجح وبقيت تريند وكل واحد من النجوم نجح في منطقته وكنا مفتقدين النوعية دي من الاعمال إلى بتمس كل بيت فينا».

كاشفة أنها في أعقاب دورها في «جبل الحلال» غابت لمدة عامين ونصف قبل عودتها في مسلسل «ابو العروسة» واصفة فترة الغياب بالقاسية قائلة: قاسيين جداً لان التواجد والنجاح بيجب نجاح وراه والقعدة بتجيب قعدة ..لكن أنا عندما قررت وقتها الغياب ماخدتش بالمثل ده في قراري لان وقتها كنت هعيط في البيت ورا الكاميرا، وأضافت: ساعات فعلاً كنت بعيط كنت بحس بالحزن وكنت بقول لنفسي ليه؟ بس كان في نفس الوقت عندي يقين أن الافضل جاي «.

كاشفة أن أهم ماتسبب في وجعها هو أنها إعتادت على التواجد لاسيما في الموسم الرمضاني والذي يحتل مكانة خاصة لديها قائلة: «كنت بحس بالحزن اكثر في السباق الرمضاني خاصة لما كنت بشوف اجيال سبقاني أو قدي أو فروق حاجة بسيطة متواجدة وأنا قاعدة في البيت كنت حاسة إن فيه حاجة مش مظبوطه ومكنتش عارفة إيه السبب لحد ماربنا كرمني في رمضان 2021»