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ترقب لزيادة جديدة خلال أيام .. سعر في اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021

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ترقب لزيادة جديدة خلال أيام .. سعر اللبن في مصر اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 ترقب لزيادة جديدة خلال أيام .. سعر في اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021

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يشهد سعر في ، انخفاض في سعر كيلو اللبن الجاموسي والبقري بمستهل تداول اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، فيما اكد تجار ألبان حدوث زيادات جديدة خلال أيام بمعدل اكثر من جنيه للكيلو.

وانخفض حاليا سعر كيلو اللبن البقرى إلى 5 جنيه بدلأً من 6 والجاموسى إلى 11 جنيه بدلاً من 12 جنيه، فيما يواجه اللبن «ردة مؤقتة» في المعامل حاليا، إلا انه سرعان ما يستعيد سعره خلال الأسابيع المقبلة.

ويباع اللبن الجاموسي بالفنطاس (يزن ٥٠ كيلو)، ويختلف سعره من كل منطقة لأخرى، وسعر الجبنة يتفاوت حالياً، ويبلغ سعر صفيحة الجبنة سعة 20 كيلوغرام الطازجة «قائم» تتراوح من 500 جنيه إلى 640 جنيه حسب استخدام اللبن الجاموسي في صناعتها من عدمه وانخفض سعر الصفيحة بمعدل 10 جنيهات أخرى، فيما تقل عن ذلك حال استخدام اللبن البقرى بديلا عن الجاموسى .

وذكرت شعبة منتجي الألبان في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن اللبن الجاموسى والبقرى يواجه انخفاض حاليا بمعدل جنيه في الكيلو، مشيرة إلى وجود «ردة مؤقتة» في معامل الألبان يتأثر بها المربين.

وذكرت أن الردة الحالية في سعر اللبن طبيعية خاصة وأن هذا التوقيت من كل عام يتعرض البن إلى انخفاض في السعر لأسباب من بينها، وجود وفرة في المعروض من الألبان وبالتالي يقابل بندرة في الطلب والإقبال عليه.

المصرى اليوم

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