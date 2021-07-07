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قفزة مفاجئة وعيار 24 بـ519.59 درهم.. في المغرب الأربعاء 7 يوليو 2021

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قفزة مفاجئة وعيار 24 بـ519.59 درهم.. سعر الذهب في المغرب الأربعاء 7 يوليو 2021 قفزة مفاجئة وعيار 24 بـ519.59 درهم.. في المغرب الأربعاء 7 يوليو 2021

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شهد فى المغرب، ارتفاع ملحوظ بمستهل التعاملات اليوم الاربعاء 7 يوليو 2021، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية فى المغرب من استمرار الانخفاض.

وعالمياً فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليا، يتداول عند مستويات 1741.56.

ويضاف سعر المصنعية فى المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.

وتنشر "المصرى اليوم"، سعر الذهب فى المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي

الوحدة

درهم مغربي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

519.59 درهم

$58.02

سعر الذهب عيار 22

476.30 درهم

$53.18

اسعار الذهب عيار 21

454.65 درهم

$50.77

اسعار الذهب عيار 18

389.70 درهم

$43.51

سعر الذهب عيار 14

303.10 درهم

$33.84

سعر الذهب عيار 12

259.80 درهم

$29.01

اسعار أوقية الذهب

16,159 درهم

$1,804

اسعار جنيه الذهب

3,637 درهم

$406.12

اسعار كيلو الذهب

519,593 درهم

$58,016

المصرى اليوم

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