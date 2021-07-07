هل هناك خلاف بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي بسبب سد النهضة.. ممثل الجامعة يجيب

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قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية في الامم المتحدة إن قرار جامعة الدول العربية 8616 والذي اعترضت عليه إثيوبيا صدر باجماع الدول العربية بما فيها جيبوتي والصومال جيران إثيوبيا واللذان تربطهما حدود مشتركة مع إثيوبيا.

وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON «جيبوتي والصومال كانو متحفظين على القرار السابق لجامعة الدول العربية رقم 8524 الصادر العام الماضي 2020 وهذا يعني أن موقفهم قد تغير هذا العام وانضمو إلى قرار الجامعة العربية هذا العام والذي يوجه رسالة لاثيوبيا بعدم التعنت والتفاوض بحسن نية حتى نصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل سد النهضة.

ووجه السفير سؤال لإثيوبيا «لماذا تقبل إثيوبيا بتدخل الولايات المتحدة وايرلندا والاتحاد الاوروبي في قضية تيجراي وتحضر جلسة الجمعة الماضية التي حضر فيها السفير الإثيوبي ولم يهاجم الولايات المتحدة ولا ايرلندا لانهم قامو باثارة الموضوع في مجلس الامن لعقد جلسة خاصة حوله، لكنها ترفض قرار جامعة الدول العربية التي لم تطلب الكلام ولا التدخل في الجلسة ولم تقدم قرار.

وأكد السفير أن التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي على أعلي المستويات، وفي أبهى صوره فالأمين العام أحمد أبو الغيط أول المتحدثين في كل قمة أفريقية والأمين العام للاتحاد الأفريقي موسى فقي، أول المتحدثين في كل قمة عربية، لذلك هي محاولة لإثارة بعض الدخان في هذا التوقيت.