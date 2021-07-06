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عقد يوسف أوباما نجم الزمالك المصري قرانه مستغلاً تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحله والتى كان من المفترض إقامتها مساء أمس الأثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 - 2021.

ونشر اللاعب الزمالكاوي، بثاً مباشراً على صفحته الخاصة بموقع فيس بوك لعقد قرانه وحفل زفافه وسط عدداً كبيراً من النجوم الرياضة المصرية سواء من الزمالك أو الأندية الآخرى.

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يوسف أوباما ينشر بثا مباشرا لحفل زفافه شاهد