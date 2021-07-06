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بث مباشر .. حفل زفاف يوسف أوباما لاعب .. و شيكابالا يشعل الفرح ()

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بث مباشر .. حفل زفاف يوسف أوباما لاعب الزمالك .. و شيكابالا يشعل الفرح (فيديو) بث مباشر .. حفل زفاف يوسف أوباما لاعب .. و شيكابالا يشعل الفرح ()

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عقد يوسف أوباما نجم المصري قرانه مستغلاً تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحله والتى كان من المفترض إقامتها مساء أمس الأثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 - 2021.

ونشر اللاعب الزمالكاوي، بثاً مباشراً على صفحته الخاصة بموقع فيس بوك لعقد قرانه وحفل زفافه وسط عدداً كبيراً من النجوم الرياضة المصرية سواء من الزمالك أو الأندية الآخرى.

لمشاهدة فرح يوسف أوباما اضغط هنا

يوسف أوباما ينشر بثا مباشرا لحفل زفافه شاهد

لحظة عقد قران يوسف أوباما لاعب الزمالك

المصرى اليوم

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