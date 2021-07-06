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شوبير يكشف الثنائي المرشح لتدعيم هجوم ..وحقيقة رحيل أوباما

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شوبير يكشف الثنائي المرشح لتدعيم هجوم الزمالك..وحقيقة رحيل أوباما شوبير يكشف الثنائي المرشح لتدعيم هجوم ..وحقيقة رحيل أوباما

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة مفاوضات نادي الحزم السعودي مع يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية :«تواصلنا مع رئيس نادي الحزم السعودي، لمعرفة حقيقة المفاوضات مع يوسف أوباما"، مضيفا :«رئيس النادي السعودي، نفى جملة وتفصيلا المفاوضات مع أوباما، مؤكدًا أنه سمع تلك الأخبار من خلال وسائل الإعلام المصرية».

وعن مفاوضات نادي الزمالك مع الكونغولي بن مالانجو، مهاجم الرجاء المغربي، قال شوبير :«تواصلت مع أحد المسؤولين بنادي الزمالك، ونفى لي التفاوض مع المهاجم الكونغولي».

وتابع :«الزمالك بنسبة كبيرة سيضم مهاحمين مصريين، وأبرز المرشحين لتدعيم هجوم الفريق الأبيض في الموسم المقبل، حسام حسن، مهاجم سموحة والمعار لصفوف اهلي طرابلس الليبي، وباسم مرسي، مهاجم المقاصة».

المصرى اليوم

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