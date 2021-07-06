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رد ناري من عبد الجليل على اتهامه بالتهاون أمام الأهلي

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رد ناري من عبد الجليل على اتهامه بالتهاون أمام الأهلي رد ناري من عبد الجليل على اتهامه بالتهاون أمام الأهلي

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أبدى محمد عبد الجليل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، استيائه الشديد، بعد الاتهامات التي طالته في الساعات الماضية، بأنه سيتهاون خلال مباراة الأهلي.


وكان محمد عبد الجليل، تعرض لانتقادات قوية في الساعات الماضية، بعد تصريحاته بأنه سيطالب لاعبي المقاصة بعدم الإحتكاك القوي ضد لاعبي الأهلي، حتى لا يتعرض أحدهم لإصابة قوية قبل مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال افريقيا.


وقال محمد عبد الجليل، في تصريحات تلفزيونية :«اتهامي بالتهاون أمام الأهلي أمر لا يليق ومن العيب الحديث في هذا الأمر»، مضيفًا :«أي مدرب ينتظر مباراة الأهلي والزمالك، لكي يظهر قدراته التدريبية ويثبت كفاءته».

وأضاف:«لا أستطيع أن أطالب اللاعبين بالتهاون أمام الأهلي أو غيره من الأندية والا سأسقط من نظرهم، ولن ينفذوا تعليماتي بعد ذلك».

وأوضح :«تصريحاتي بأنني سأطالب اللاعبين بعدم الاحتكاك بشكل قوي مع لاعبي الأهلي، قبل السفر فسرت بشكل خاطئ»، مضيفًا :«صرحت سأطالب اللاعبين بعدم للاحتكاك مع لاعبي الأهلي، لأن الفريق الأحمر يمثل مصر في افريقيا، ولكن هذا لا يعني اننا سنتهاون في المباراة».

وتابع :«الأهلي مؤسسة كبيرة وتعلم فيها أنه لا يوجد أي تهاون والإخلاص دائما للقميص الذي يرتديه»..

المصرى اليوم

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