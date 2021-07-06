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التصريح بدفن طفلتين شقيقتين من الفيوم غرقتا بحمام سباحة بفيلا في الغردقة

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التصريح بدفن طفلتين شقيقتين من الفيوم غرقتا بحمام سباحة بفيلا في الغردقة التصريح بدفن طفلتين شقيقتين من الفيوم غرقتا بحمام سباحة بفيلا في الغردقة

خيم الحزن على منطقة مبارك ٧ شمال مدينة الغردقة بعد أن شهد حمام سباحة إحدى الفيلات غرق طفلتين شقيقتين أثناء تواجدهما برفقة والدتهما لدى شقيقها في إجازة بالغردقة.

صرح المستشار حسن عادل رئيس نيابة العردقة بدفن الجثتين وتسليمهما لاسرتهما، وذلك بعد انتهاء توقيع الكشف الطبي الظاهري على الطفلتين، وتم تسليم الجثتين من مشرحة المستشفي لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

كانت منطقة مبارك 7 شمال الغردقة شهدت حادثا مأساويا، حيث لقيت طفلتان شقيقتان (4 و6 سنوات) مصرعهما غرقا أثناء تواجدهما في حمام سباحة خاص بإحدى الفيلات، تم انتشال الجثتين ونقلهما بسيارة ملاكي لمشرحة مستشفى الغردقة العام.

وكشفت تفاصيل البلاغ أن الطفلتين هما نادين 6 سنوات وشقيقتها رقية 4 سنوات من محافظة الفيوم برفقة والدتهم لقضاء إجازة بالغردقة ليعودوا جثتان بعد غرقهم في حمام سباحة بإحدى الفيلا، حيث كان يلعبان، وظلت تبحث عليهم في جميع أرجاء الفيلا لتجدهم غرقى في حمام السباحة، وتبين أن والدهما يعمل بدولة الكويت ولم يعلم بوفاة طفلتيه، وتبين من التحقيقات الأولية تلقي اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث، بغرق طفلتين شقيقتين كانتا تقضيان إجازتهما مع والدتهما في ضيافة خالهما، وهما نادين هاني عبدالعظيم، 6 سنوات، وشقيقتها رقية، 4 سنوات، من محافظة الفيوم.

تحرر محضر بالحادث وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

المصرى اليوم

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