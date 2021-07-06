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"التعليم" تعلن حركة النقل الخارجي وتدرس القيام بأخرى إلحاقية

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حرصًا على ضمان سير الدراسة العام المقبل وضمن سد الاحتياج التعليمي

‏أعلنت وزارة التعليم قبل قليل نتيجة ‫حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر ‫ نظام نور، وتدرس القيام بإجراءات نقل إلحاقية.

حيث بينت الوزارة أنه حرصا منها على ضمان سير العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل، وضمن سد الاحتياج التعليمي؛ فقد حققت الوزارة رغبة عديد من المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي بين مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك وفق ما توفر لدى الوزارة من موارد وإمكانات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة لجائحة كورونا، ووفق المفاضلة المعلنة مسبقة، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال نظام نور.

وتدرس الوزارة إجراءات نقل إلحاقية لمن تقدموا العام الحالي، وذلك بعد استكمال بعض التعديلات والترتيبات للقطاعات التعليمية، وتقديم مسارات تدريب وتطوير مهني لبعض المعلمين والمعلمات في مجالات مطلوبة؛ لتعظيم الاستفادة المثلى منها في تسديد الاحتياج التعليمي، وتوفير فرص أكبر لهم في عملية النقل الخارجي.

وأكدت وزارة التعليم اعتزازها بالمعلمين والمعلمات، كما أنها تثق كل الثقة في تقديرهم للمصلحة التعليمية، وحرصهم على رسالتهم السامية مع طلابهم، وبمجهوداتهم السخية في كل الظروف لخدمة الوطن وبناء جيل المستقبل، متمنية الصحة والسلامة للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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