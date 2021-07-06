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هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بمطار أربيل بكردستان العراق

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هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بمطار أربيل بكردستان العراق هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بمطار أربيل بكردستان العراق
سُمع صفارات الإنذار بالقنصلية الأمريكية.. وتم إغلاق المجال الجوي

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بمطار أربيل بكردستان العراق

استهدف هجوم صاروخي، ليل الثلاثاء- الأربعاء مطار أربيل بكردستان العراق، حسب ما أكده جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.

وتفصيلاً، أفادت مصادر بإجلاء الركاب من الطائرات في مطار أربيل وإطفاء الأنوار، بالإضافة إلى إغلاق المجال الجوي فوق المطار، فيما سُمع دوي صفارات الإنذار في القنصلية الأمريكية في أربيل، حسب العربية نت.

ونقل الإعلام العراقي عن مصدر أمني قوله إن الصواريخ استهدفت محيط مطار أربيل، وإن الخدمة الجوية في المطار وقد تم إغلاق الطرق المؤدية إليه.

ونقلت وكالة "رويترز" بدورها عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "الصواريخ استهدفت قاعدة أمريكية في مطار أربيل".

وفي وقت سابق من الثلاثاء أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية إخماد حريق اندلع داخل مطار المثنى وسط العاصمة بغداد دون تسجيل خسائر بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المديرية قولها في بيان إن الحريق اندلع داخل "كرفان متخذ كقاعة للمؤتمرات" في مطار المثنى، مشيرةً إلى أن أحد منتسبي الدفاع المدني أصيب أثناء عملية الإطفاء.

وأضاف البيان أن فرق الدفاع المدني "أنهت الحادث دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"، مؤكدة أنها طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن موقع الحريق لتحديد أسباب اندلاعه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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