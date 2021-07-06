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ناشط إثيوبي من تيجراي: هزمنا قوات آبي أحمد ونسيطر على 85% من الإقليم

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ناشط إثيوبي من تيجراي: هزمنا قوات آبي أحمد ونسيطر على 85% من الإقليم ناشط إثيوبي من تيجراي: هزمنا قوات آبي أحمد ونسيطر على 85% من الإقليم

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قال مصطفى حبشي، كاتب وناشط من إقليم تيجراي بدولة إثيوبيا، إن قوات جيش تيجراي استطاعت قتل وأسر 9 آلاف جندي من الجيش الإثيوبي، وتُسيطر على 85% من مساحة الإقليم.

وأضاف حبشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على صدى البلد، أن قوات تيجراي انتصرت على القوات الإثيوبية والمرتزقة الإريتريين.

وكشف أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، استخدم أسلحة محرمة دوليا (كيماوي) في قصف إقليم تيجراي بالطائرات الحربية، وجرد مواطني تيجراي من ممتلكاتهم وتم تهجيرهم من إثيوبيا إلى السودان، وفي المقابل جاؤوا بأشخاص موالين لهم ليسكنوا في هذه المنازل.

وذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي ارتكب جرائم قتل الأطفال وتقطيع أطرافهم، في إقليم تيجراي، ونهب ممتلكات السكان، لدرجة أن رجاله سرقوا الأبواب والشبابيك، حتى أدوات الطهي.

وقال إنه حتى الآن لم نجد واحد يوثق أن قوات تيجراي ارتكبت أي جرم في حق الشعب الإثيوبي بينما تنتشر الفيديوهات التي تثبت تورط آبي أحمد في قتل ونهب سكان تيجراي، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي يقود عمليات تطهير عرقي وجرائم حرب.

المصرى اليوم

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