أخبار عاجلة

جدة.. ضبط معمل لتصنيع الخمور بحي مريخ وإتلاف 22 برميلًا -
انخفاض فائدة التمويل العقاري من البنوك يرفع الطلب 27% حتى مايو 2021 -
شاهد.. جولات ميدانية لتعقيم منطقة المشاعر المقدسة بعد مغادرة الحجاج -
استشاري: علاج السكري الجديد ليس للأطفال المصابين بالنمط الأول.. الأنسولين ضروري -
"ديوان المظالم" يُطلق خدمة حاسبة استرشادية للمدد النظامية عبر بوابته الرقمية -
أخيرا انخفاض بحرارة الجو اليوم مع استمرار ارتفاع الرطوبة.. أخبار الطقس -
3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة -
مفاجأة في مقتل لورديانا "راقصة التجمع" .. ماذا قالت التقارير المبدئية بعد تفريغ الكاميرات ؟ -
أولمبياد طوكيو 2020.. سمر حمزة تغادر إلى طوكيو -
إصابة 8 عمال في انقلاب ميكروباص ببني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أستاذ إدارة مياه: إثيوبيا بدأت تعنتها ومراوغتها في أزمة سد النهضة منذ 2011 ()

Print
أستاذ إدارة مياه: إثيوبيا بدأت تعنتها ومراوغتها في أزمة سد النهضة منذ 2011 (فيديو) أستاذ إدارة مياه: إثيوبيا بدأت تعنتها ومراوغتها في أزمة سد النهضة منذ 2011 ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني سويلم، أستاذ إدارة المياه والمدير الأكاديمي لقسم المياه بجامعة أخن الألمانية، إن إثيوبيا بدأت تعنتها ومراوغتها في أزمة سد النهضة منذ شروعها في عمليات الإنشاء في 2011، حيث لم تجر دراسات مشتركة مع والسودان.

وتابع سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا واصلت المراوغة من خلال اتخاذها قرار الملء الأول والثاني للسد من جانب أحادي.

ولفت سويلم إلى أن أديس أبابا تريد استخدام السد سياسيا لإحداث الوحدة الداخلية وتجميع الشعب حول آبي أحمد في ظل الإخفاقات المتواصلة.

وأكد أن هدف السد ليس فنيا أو اقتصاديا بالدرجة الأولى منذ إنشائه، وتريد إثيوبيا من تحديد سعة السد بـ74 مليار متر مكعب، إرسال رسالة مفادها أنها قادرة على حجز حصة ومصر والسودان مجتمعة، وتابع: «مصر تريد الدفاع عن قضيتها دون الإضرار بالشعب الإثيوبي، حيث تشارك دول القارة في بناء السدود واستثمار مواردها ولكن بشرط ألا يكون سببًا في إحداث الضرر بدول أخرى».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة

3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو