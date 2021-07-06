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قال هاني سويلم، أستاذ إدارة المياه والمدير الأكاديمي لقسم المياه بجامعة أخن الألمانية، إن إثيوبيا بدأت تعنتها ومراوغتها في أزمة سد النهضة منذ شروعها في عمليات الإنشاء في 2011، حيث لم تجر دراسات مشتركة مع مصر والسودان.

وتابع سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا واصلت المراوغة من خلال اتخاذها قرار الملء الأول والثاني للسد من جانب أحادي.

ولفت سويلم إلى أن أديس أبابا تريد استخدام السد سياسيا لإحداث الوحدة الداخلية وتجميع الشعب حول آبي أحمد في ظل الإخفاقات المتواصلة.

وأكد أن هدف السد ليس فنيا أو اقتصاديا بالدرجة الأولى منذ إنشائه، وتريد إثيوبيا من تحديد سعة السد بـ74 مليار متر مكعب، إرسال رسالة مفادها أنها قادرة على حجز حصة ومصر والسودان مجتمعة، وتابع: «مصر تريد الدفاع عن قضيتها دون الإضرار بالشعب الإثيوبي، حيث تشارك دول القارة في بناء السدود واستثمار مواردها ولكن بشرط ألا يكون سببًا في إحداث الضرر بدول أخرى».