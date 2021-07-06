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مفيد شهاب: على الطريق الصحيح في مفاوضات سد النهضة وستنتصر في النهاية ()

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مفيد شهاب: مصر على الطريق الصحيح في مفاوضات سد النهضة وستنتصر في النهاية (فيديو) مفيد شهاب: على الطريق الصحيح في مفاوضات سد النهضة وستنتصر في النهاية ()

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استبعد مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، أن يحيل مجلس الأمن ملف سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي، لأنه يعلم أن الملف كان في جعبته طيلة عامين، ولم يقدم جديدا ولم تكن هناك نتائج، مردفًا: «يمكن أن يقرر مجلس الأمن مجموعة من المبادئ بشأن سد النهضة».

وتابع شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن القلق المصري من سد النهضة مشروع، لطول أمد المفاوضات إلى جانب كونه يمثل قضية أمن قومي للشعب المصري، مضيفا: «ما ضاع حق وراء مطالب».

وأشار إلى أن ماضية على الطريق الصحيح في مفاوضات سد النهضة منذ بدايتها، مؤكدا أن مصر ستنتصر في النهاية لأنها صاحبة حق ولم تقصر في السعى نحو الوصول إلى حقها.

واختتم شهاب: «الوفد المفاوض المصري والخبراء والدبلوماسيين على قدر عال من الكفاءة والخبرة وعلى أعلى مستوى».

المصرى اليوم

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