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الولايات المتحدة تبحث دعم القوات الأفغانية عن بعد

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الولايات المتحدة تبحث دعم القوات الأفغانية عن بعد الولايات المتحدة تبحث دعم القوات الأفغانية عن بعد

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أكد المتحدث باسم «البنتاجون» جون كيربي أن بلاده تناقش مع جيران أفغانستان إمكانية مشاركتهم في أشكال مختلفة من الدعم عن بعد لكابل، بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال: «لن أخوض في تفاصيل هذه المحادثات، لكن من الواضح أننا مستمرون في الاتصال بزعماء الدول المجاورة لأفغانستان بشأن مختلف أنواع المساعدة التي يمكنهم تقديمها للقوات الأفغانية».

ووصل وزيرا خارجية أوزبكستان وطاجيكستان واشنطن الأسبوع الماضي، ومن المقرر إجراء محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره التركي خلوصي أكار حول موضوع أفغانستان في وقت لاحق.

المصرى اليوم

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