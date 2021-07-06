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أشادت الإعلامية لميس الحديدي بجاهزية وتعامل الدولة المصرية مع ملف سد النهضة، مؤكدة أنها تعمل على كافة المستويات، حيث إن مصر متمسكة وستظل متمسكة بحقوقها وحقها في استخدام كافة الأدوات المتاحة.

قالت «الحديدي»، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» اليوم الثلاثاء: «خلوني أحط تحت كلمة كافة الأدوات ثلاثة خطوط، وده كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة المسؤولين هنحمي حقوق مصر ومقدرات شعبها، ومصر جاهزة بالفعل للتعامل مع التداعيات السلبية ومصر كانت تجهز نفسها لمثل هذا الصلف والتعنت الإثيوبي بخطط كثيرة وعلى مستويات عدة والدولة شغالة عليها من وقت طويل».

تابعت الإعلامية: «من الناحية الفنية مصر جاهزة بأدوات جديدة مثل محطات تحلية المياه وتبطين الترع وده نموذج الدولة الناجحة اللي ماشية في اتجاهين نتفاوض ومنفرطش بحسن نية، ونحن نثق في القيادة السياسية وتقديرها وقياسها للأمور ومصر كررت كثيرًا أن كل السبل متاحة للحفاظ على حقوقها ومقدرات شعبها وتوقيت ذلك وكيفيته يترك للقيادة السياسية وفقًا لرؤيتها».

أردفت: «مينفعش نطالب بتدخل عسكري إحنا، لأن الأمر مش فسحة ولا نزهة وإحنا لدينا دولة قوية وجيش قوي وأي تحرك نتركه للقيادة لأن هناك حسابات أخرى مثل التداعيات الدولية».

ختمت «الحديدي» بالقول: «نحن نثق في الدولة المصرية وتقديرها لأن مصر قادرة على الدفاع عن أمنها المائي ولن تسمح بذلك، لكن اتركوا القرارات المصيرية للقيادة السياسية وبلاش كلام السوشيال ميديا».