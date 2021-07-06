أخبار عاجلة

مفاجأة في مقتل لورديانا "راقصة التجمع" .. ماذا قالت التقارير المبدئية بعد تفريغ الكاميرات ؟ -
أولمبياد طوكيو 2020.. سمر حمزة تغادر إلى طوكيو -
إصابة 8 عمال في انقلاب ميكروباص ببني سويف -
حملات مكثفة بكفر الشيخ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا -
إيرادات الأفلام السينمائية السبت : ٧ أفلام تكتفي بـ 5 مليون جنيه فقط -
رئيس جامعة بني سويف يفتتح الدورة التدريبية الثانية للقيادات الجامعية -
جامعة نجران تُعلن مواعيد التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة -
القوى العاملة: تعيين 6401 شاب وصرف 3 ملايين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالشرقية -
شوقي غريب عن غياب مصطفى محمد: «لدي هداف الدوري .. ولم نفقد الأمل» -
اليوم ..محاكمة محمود عزت ب"التخابر مع حماس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لميس الحديدي عن أزمة سد النهضة: جاهزة وبلاش كلام «السوشيال ميديا»

Print
لميس الحديدي عن أزمة سد النهضة: مصر جاهزة وبلاش كلام «السوشيال ميديا» لميس الحديدي عن أزمة سد النهضة: جاهزة وبلاش كلام «السوشيال ميديا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بجاهزية وتعامل الدولة المصرية مع ملف سد النهضة، مؤكدة أنها تعمل على كافة المستويات، حيث إن متمسكة وستظل متمسكة بحقوقها وحقها في استخدام كافة الأدوات المتاحة.

قالت «الحديدي»، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» اليوم الثلاثاء: «خلوني أحط تحت كلمة كافة الأدوات ثلاثة خطوط، وده كلام الرئيس عبدالفتاح وكافة المسؤولين هنحمي حقوق مصر ومقدرات شعبها، ومصر جاهزة بالفعل للتعامل مع التداعيات السلبية ومصر كانت تجهز نفسها لمثل هذا الصلف والتعنت الإثيوبي بخطط كثيرة وعلى مستويات عدة والدولة شغالة عليها من وقت طويل».

تابعت الإعلامية: «من الناحية الفنية مصر جاهزة بأدوات جديدة مثل محطات تحلية المياه وتبطين الترع وده نموذج الدولة الناجحة اللي ماشية في اتجاهين نتفاوض ومنفرطش بحسن نية، ونحن نثق في القيادة السياسية وتقديرها وقياسها للأمور ومصر كررت كثيرًا أن كل السبل متاحة للحفاظ على حقوقها ومقدرات شعبها وتوقيت ذلك وكيفيته يترك للقيادة السياسية وفقًا لرؤيتها».

أردفت: «مينفعش نطالب بتدخل عسكري إحنا، لأن الأمر مش فسحة ولا نزهة وإحنا لدينا دولة قوية وجيش قوي وأي تحرك نتركه للقيادة لأن هناك حسابات أخرى مثل التداعيات الدولية».

ختمت «الحديدي» بالقول: «نحن نثق في الدولة المصرية وتقديرها لأن مصر قادرة على الدفاع عن أمنها المائي ولن تسمح بذلك، لكن اتركوا القرارات المصيرية للقيادة السياسية وبلاش كلام السوشيال ميديا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة

3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة

قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي (التفاصيل)

قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي (التفاصيل)

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل