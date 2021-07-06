وفد «النواب» يتفقد مشروعي ترميم المعبد اليهودى والمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية (صور)

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واصل أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، لليوم الثانى على التوالي، جولتهم التفقدية لعدد من المتاحف والمناطق الأثرية بمدينة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، حيث تضمنت متابعة آخر مستجدات الأعمال بمشروعات الترميم والتطوير بالمتحف اليوناني الروماني كما قاموا بزيارة المعبداليهودي الأثري إلياهو هانبي.

وشملت الزيارة تفقد مشروع الترميم والتطوير والتوسعة للمتحف اليونانى الرومانى بتكلفة 340 مليون جنيه باعتباره أكبر متحف في الوجه البحرى وأكبر متحف متخصص في الحضارة اليونانية الرومانية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، والمسجل أثر إسلامي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 1983، كما يخضع المعبداليهودى والمسجل بالقرار رقم 16 لسنة 1987، لمشروع ترميم ودرء خطورة بتكلفة 68 مليون جنيه.

ورافق الوفد خلال الجولة، العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات والمشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتور حسام عبدالباسط مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكنردية والساحل الشمالى.

وبدأت الجولة بتفقد المتحف اليوناني الروماني، حيث استعرض العميد هشام سمير للنواب، مراحل أعمال مشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني، وما تم انجازه من أعمال، مشيرا إلى انه تم الانتهاء بالكامل من أعمال التدعيم الإنشائي للمبنى والهيكل المعدني، بالإضافة لأعمال التشطيبات المعمارية، وقاعات العرض المتحفي، ونظم الإضاءة وأعمدة الواجهات.

ومن جانبه شرح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف قاعات المتحف وخطة سيناريو العرض المتحفي والذي يهدف إلى إبراز جمال مدينة الإسكندرية وازدهارها خلال العصر اليوناني الروماني، ليصبح مركزا علميا وثقافيا لحضارات البحر المتوسط يشمل قاعات للعرض المتحفي، وحديقة متحفية، ومركز لحفظ وترميم الآثار، ومركز آخر لبحوث العملة، ومركز للبحث العلمي.

وأشار الدكتور أسامة طلعت، إلى إشادة النواب بجهود وزارة السياحة والآثار في الحفاظ على تراث مصر الحضاري للأجيال القادمة، وسير أعمال تطوير وترميم المتحف والتي تجري على قدم وساق، كما اقترحوا إمكانية عرض فكرة استخدام بعض التماثيل الأثرية الضخمة في تزيين ميادين مدينة الاسكندرية تقليدا لميدان التحرير.

وقال حسام عبدالباسط، أن الزيارة شملت أيضاً المعبداليهودي، حيث جرى تفقد مبنى المعبدبالكامل وجميع أعمال الترميم الدقيق والمعماري، والورش الفنية لأعمال ترميم العناصر المعمارية بالمعبد.

وأوضح أن المعبداليهودى يضم 28 عمودا من الأعمدة الضخمة شاهقة الارتفاع ومقسم لخمس أروقة أكبرها أوسطها والطابق الثاني يشغله مصلي السيدات وهيكل المعبدمشيد من الرخام ينتصفها الدولاب المقدس، ويغلق عليه ضلفتين من الخشب عليها كتابات محتواها الوصايا العشر لموسى عليه السلام، كما يحمل بداخلة أسفار التوراة وعددها 63 سفرا ويتوج الهيكل سياج خشبي يتدلى منة قناديل من الفضة، وبالمعبدصفوف من المقاعد الخشبية مخصصة لجلوس المصلين وتحمل أسماء لعدد من الأشخاص ويشغل الحوائط عدد من النوافذ غطيت بزجاج معشق ملون، وأثناء الترميم اكتشف أساسات جدران وشواهد أثرية للمعبدالقديم والذي يرجع لسنة 1385.

وزار وفد لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب، أمس منطقة أبومينا العجائبى في الكينج مريوط غرب الاسكندرية، والتى تعد ثانى منطقة حجيج مسيحية في العالم، والأثر المسيحي الوحيد المسجل ضمن اليونسكو في مصر، والأثر رقم 90 على مستوى العالم في مناطق التراث العالمى، والذى تم وضعه على قائمة التراث العالمى المهدد بالخطر، بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية ما يهدد بضياع المنطقة، حيث يجرى تنفيذ مشروع لخفض المياه الجوفية يتم تنفيذه على مرحلتين.

وشهد الوفد البرلمانى تجربة حية لشفط المياة الجوفية من قبر القديس أبومينا العجائبى وتمت بنجاح فيما أثنى النواب على نجاح التجربة، كما اطمئن النواب على أسفار التوراة الموجودة داخل المعبداليهودي خلال الزيارة.

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وفد "النواب" يتفقد مشروعى ترميم المعبد اليهودى والمتحف اليونانى الرومانى بتكلفة 408 ألف جنيه (صور)

وفد "النواب" يتفقد مشروعى ترميم المعبد اليهودى والمتحف اليونانى الرومانى بتكلفة 408 ألف جنيه (صور)

وفد "النواب" يتفقد مشروعى ترميم المعبد اليهودى والمتحف اليونانى الرومانى بتكلفة 408 ألف جنيه (صور)

وفد "النواب" يتفقد مشروعى ترميم المعبد اليهودى والمتحف اليونانى الرومانى بتكلفة 408 ألف جنيه (صور)

وفد "النواب" يتفقد مشروعى ترميم المعبد اليهودى والمتحف اليونانى الرومانى بتكلفة 408 ألف جنيه (صور)

وفد "النواب" يتفقد مشروعى ترميم المعبد اليهودى والمتحف اليونانى الرومانى بتكلفة 408 ألف جنيه (صور)