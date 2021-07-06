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« الحديثة»: لن تفرط في نقطة مياه واحدة

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«مصر الحديثة»: مصر لن تفرط في نقطة مياه واحدة « الحديثة»: لن تفرط في نقطة مياه واحدة

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أكد حزب الحديثة، أن قيام الجانب الإثيوبي ببدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة، يكشف مدى سوء نية الجانب الإثيوبي في التعامل مع هذا الملف بشكل أحادي، ودون مراعاة لمصالح دول المصب مصر والسودان.

وأضاف الحزب في بيان، الثلاثاء، أن حقوق مصر المائية خط أحمر ولا يمكن المساس بها، ومصر لن تفرط في نقطة مياه واحدة من حصتها المائية، موضحا أن مصر سلكت منذ بداية أزمة سد النهضة كل السبل والمسارات العاقلة، لحل الأزمة بشكل يرضي جميع الدول والأطراف.

وأكد حزب مصر الحديثة، على دعمه الكامل والمطلق للقيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح ، ورجال القوات المسلحة المصرية، في اتخاذ أي من القرارات التي من شأنها الحفاظ على الأمن المائي للدولة المصرية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته أصبح شاهدا على أن إثيوبيا هب التي استمرت لسنوات طويلة في سياساتها الرافضة للوصول إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب.

المصرى اليوم

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